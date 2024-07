“Le puedo poner like a fotos atrevidas de una amiga de Paula”: el planteo de Pedro Alfonso que abrió un debate

Todo ocurrió al aire de un streaming donde provocó opiniones divididas.

Pedro Alfonso reconoció que no tiene claro si es correcto ponele like a las fotos hot que suben las amigas de Paula Chaves, su esposa y madre de sus hijos. Su planteo recibió todo tipo de respuestas y terminó siendo tema de debate en redes sociales.

Todo ocurrió al aire de Después te lo explicó (Bondi), donde el productor llevó a la mesa una tema que habían discutido en la producción del ciclo. “Salió de un chiste... ‘no le pueden poner like a una foto medio atrevida como cuando estás en bikini, en ropa interior’”, dijo a modo de contexto, y puso de ejemplo a Marcela Kloosterboer, su compañera de streaming, que estaba en la mesa.

Rodrigo Noya opinó que si hay una relación se puede likear la foto. “Yo creo que si vos tenés un vínculo con esa persona, sí. Por ejemplo, yo podría likear a Paula”, ejemplificó el actor. Pero Alfonso lo cruzó: “Vos sos un atrevido”. “Pero yo tengo un vínculo con ella. Si ella sube una foto, la sube para que la likeen amigos”, retrucó el artista.

Para aclarar el debate, Alfonso insistió: “No, pero me refiero a un vínculo. Por ejemplo, María del Cerro, que es amiga de Pau, se va de viaje y yo le pongo like en todo. Pero sube unas fotos hot, ¿se le pone like o no?”. “Yo creo que no. Amigo de mi marido que me pone like en una así, digo ‘qué raro’”, admitió Kloosterboer.

Sin embargo, Noya señaló que había muchas aristas y una de ellas tenía que ver con que la persona fuera o no del medio debido a que los me gusta se dan de un lado de compañerismo. “Yo likearía a Paula, pero bien”, aseguró.

Lelu de Mendiguren, que también forma parte del ciclo, sentenció: “En nuestro caso, como trabajamos con las redes, un like se cotiza, pero en realidad, sin tener esa parte de tu vida que laburás con las redes, me parece cualquiera”.