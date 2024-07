Los Pumitas consiguieron un histórico triunfo ante Sudáfrica en la Copa del Mundo M20

El equipo argentino superó por 31 a 12 a los Junior Boks.

En una jornada memorable para el rugby argentino, Los Pumitas lograron hoy una victoria histórica al derrotar a Sudáfrica por 31 a 12 en su segundo partido de la Copa del Mundo M20.

El equipo, bajo la dirección de Álvaro Galindo, mostró un rendimiento excepcional, lo que les permitió sumar un punto bonus ofensivo y ubicarse en la segunda posición del grupo C con cinco unidades, detrás de Inglaterra, que lidera con diez puntos.

Una de las claves del triunfo argentino fue el poderío del maul, una herramienta fundamental que el equipo sudafricano no pudo neutralizar. Juan Greising Revol se destacó con dos tries logrados mediante esta táctica, y sumado a un try de Juan Pedro Bernasconi, Los Pumitas establecieron una ventaja parcial de 17 a 0. Esta ventaja temprana fue crucial para el desarrollo del partido.

En la segunda mitad, Argentina continuó dominando el juego y mantuvo la acción alejada de su ingoal. Los forwards siguieron imponiendo su presencia y, con un try de Efraín Elías tras recuperar una pelota suelta luego de un line, ampliaron la ventaja a 24 a 0. A pesar de los esfuerzos del equipo anfitrión por reaccionar, la defensa argentina se mantuvo sólida.

Sudáfrica logró descontar con un try penal, pero el equipo argentino no se dejó amedrentar y respondió con un nuevo try, esta vez anotado por Juan Penoucos, lo que prácticamente aseguró la victoria en una noche en la que la lluvia también fue protagonista.

En los minutos finales, Sudáfrica anotó su segundo try a través de Bathobele Hlekani, pero este esfuerzo no fue suficiente para cambiar el resultado final.

Esta victoria marca la tercera ocasión en que Argentina derrota a Sudáfrica en un Mundial M20, sumándose a las victorias en la fase de grupos y el partido por el tercer puesto en la edición 2016. Además de estos triunfos en mundiales, Los Pumitas también habían derrotado a Sudáfrica 34-33 en un tour realizado en 2019.

El próximo desafío del equipo nacional será enfrentar a Fiji el martes 9 de julio a las 9 (hora argentina) en el Danie Craven Stadium para cerrar la fase de grupos.

Fixture Los Pumitas

Sábado 29 de junio – Argentina 21 vs Inglaterra 40

Jueves 4 de julio – Argentina 31 vs Sudáfrica 12

Martes 9 de julio – Argentina vs Fiji – 9:00 – Danie Craven Stadium

Domingo 14 de julio – semifinales

Viernes 19 de julio – finales