El Gobierno confirmó que Milei se reunirá con Bolsonaro y descartó un encuentro con Lula: “No es prioridad”

El presidente participará este sábado y domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora. El vocero Manuel Adorni dio detalles de la agenda en el país vecino.

Javier Milei viajará este sábado a Brasil, donde se reunirá con el expresidente Jair Bolsonaro, con funcionarios y empresarios. En medio de la tensión política con Luiz Inácio Lula da Silva, el vocero Manuel Adorni aseguró que el Presidente no tendrá un encuentro con su par del país vecino porque “va a priorizar otras reuniones”.

En principio, el jefe de Estado se juntará con el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, y luego hará lo propio con un grupo de empresarios de ese estado, según mencionó este viernes el responsable de la comunicación del Gobierno.

“Milei no se va a reunir con Lula porque va a tener como prioridad otras reuniones, como la del gobernador de Santa Catarina y una con empresarios”, dijo Adorni, y evitó confirmar un encuentro con Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil: “Esos son los encuentros confirmados. No tengo otra reunión en agenda. Siempre lo que ocurre es que se adiciona una reunión. Es un viaje muy corto y no va a haber mucho tiempo. Puede que exista alguna reunión que todavía no está en conocimiento”.

A través de fuentes de la Casa Rosada, TN pudo saber que está confirmada la reunión entre ambos.

En medio de la escalada de cruces entre Milei y Lula, Bolsonaro invitó al mandatario argentino a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se realizará en el Expocentro de la ciudad de Camboriú, Santa Catarina.

Hace unos días, Milei volvió a llamar “corrupto y comunista” a Lula, y se negó a pedirle disculpas, una exigencia del mandatario brasileño.

“Las cosas que yo dije son ciertas. ¿Cuál es el problema? ¿Haberle dicho corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, disparó Milei.

Y agregó: “¿Los que mintieron exigen que se les pida perdón porque uno les dijo la verdad? Hay que ponerse por encima de estas nimiedades, porque son más importantes los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito”.

Milei y Lula mantienen una mala relación personal y política desde hace tiempo. Semanas atrás, en la cumbre del G7, ambos mantuvieron reuniones bilaterales con distintos mandatarios europeos. Entre ellos se limitaron a saludos protocolares, pero esquivaron una foto juntos, evidenciando las grietas en el vínculo bilateral entre ambos países a partir de la llegada del libertario a la Casa Rosada.

Se había especulado con la posibilidad de que ambos se cruzaran el 8 de julio en Asunción, durante la cumbre semestral del Mercosur. Sin embargo, Milei adujo cuestiones de agenda para pegar el faltazo: un día después estará en Tucumán para la firma del Pacto de Mayo. La canciller Diana Mondino viajará a la capital paraguaya.