Dalma Maradona contó que asistió a una médium para comunicarse con Diego: “Fue muy hermoso”

La hija mayor del astro dio detalles sobre la experiencia que vivió al conectarse con su padre, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Al aire del show de streaming Ángel Responde, Dalma Maradona contó que luego de la muerte de su padre, Diego Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre de 2020, se comunicó con él a través de una médium. “Fui y me fue muy bien, fue muy hermoso lo que sucedió. Re”, resumió la hija mayor del Diez en diálogo con Ángel de Brito, conductor del ciclo en el que ella es parte del panel.

“De hecho yo siempre creí en esas cosas, desde muy chiquita. Obviamente que después de lo de mi papá, más todavía. Pero antes siempre sentía que tenía una percepción más que los demás, en ese sentido. Entonces cuando sucedió lo de mi papá, dije: ‘Bueno, quiero ver qué pasa’, porque también a mi hija mayor (Azul) le pasaban muchas cosas que no sabía cómo ayudarla. Entonces, fui y fue hermosísimo”, prosiguió Dalma con su relato acerca de qué la motivó a buscar a su padre.

“No fui rápidamente a la consulta. Yo caí.... Ahora todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Obviamente, tengo entendido perfecto lo que pasó, pero me cuesta mucho decirlo. Hay palabras que no quiero usar. Las puedo usar perfectamente, pero no quiero. Es como que tengo una negación en ese sentido. Al toque no fui, creo que no sé si al año, o un poquito antes de que se cumpliera”, agregó luego, haciendo referencia a la muerte de su papá pero sin mencionarlo.

“No importa quién, pero me contactaron con una mujer. Fue una persona muy cercana, no importa quién y no lo diría nuca, pero me dijo: ‘Me parece que vos y tu hermana tienen que ir a conocer a esta mujer’. Y como yo confío en esa persona, que le pasó algo parecido con un familiar, dije: ‘Bueno, pruebo, lo intento’. Y también me pasaba esto de decir: ‘Qué sé yo si es verdad o no, de mí puede saber todo’. Pero no, me dijo cosas que no había manera de que las pueda saber. Eran muy privadas y que de verdad en ningún lado las podías encontrar”, puntualizó Maradona.

“La he recomendado a amigos míos y también familiares y era: ‘Pero. ¿cómo puede ser, cómo sabe? ¿Vos le dijiste?’. Hay cosas que ni yo sé de los demás. Y ella es muy genia, y me fue muy bien. De verdad fue muy hermoso para mi”, dijo después Dalma sobre su vínculo con la médium.

A la panelista le preguntaron si tras su contacto con Diego sintió algún tipo de tranquilidad, ella aclaró los tantos. “No sé si tranquilidad, porque para mi hasta que no se cierre el juicio, no hay ninguna tranquilidad posible. Pero sí saber que de alguna manera, si bien yo lo siento muy cerca siempre, creo que de alguna manera estuvo bien”, puntualizó la hija de Claudia Villafañe.

Por otro lado, contó que en esas sesiones también tuvo un enlace con Ana María Elía, más conocida como su abuela Pochi. “No solo me conecté con mi papá, también con la mamá de mi mamá, con mi abuela, también tenía un vínculo muy cercano. Entonces estuvo bueno ir a ese lugar para poder comunicarme con ella”, cerró Dalma.

Días atrás, Maradona habló acerca de su reconciliación con Verónica Ojeda, la mamá de su hermano menor, Dieguito Fernando. “Ya está chicos, vamos a ser hermanos siempre, hay un niño en el medio que no tiene nada que ver y que si él pide que quiere vernos hay que estar ahí”, comenzó diciendo la actriz. “Obviamente voy a aceptar la decisión de Verónica, que es la mamá, pero si él se manifiesta que nos quiere ver, ella no se opone. Ahora elegimos poner como prioridad a Dieguito. Todos vamos a querer lo mejor para Dieguito”, contó en diálogo con LAM.

Más adelante, Dalma se refirió al momento preciso en el que se reencontraron con Verónica. “Existió esa charla porque surgió de ella, vino a hablar y mi mamá, que es la mejor persona del universo, me dijo: ‘Sentate y charlá’. Hubo varios encuentros, pero cuando yo al principio no quería saber nada, fue mi mamá la que me dijo que lo hiciera. Santa Claudia”, sumó entre risas.