Furia contó sus objetivos tras su paso por Gran Hermano: “Quiero que la sociedad cambie”

Conocé cuáles son los planes que tiene Juliana Scaglione tras su relevante paso por Gran Hermano.

Gran Hermano 2024 transita su final, y uno de sus protagonistas más destacados, Furia, Juliana Scaglione, compartió sus expectativas y deseos para el futuro. Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman quieren ser el que apague la luz.

Furia expresó su gratitud por el cariño del público que ha recibido desde su salida de la casa. “El cariño de la gente es lo que me llevo. Lo veo todos los días cuando puedo salir un ratito. Me regalan hasta comida, gente, me quiere muchísimo. Valoro mucho todo eso, lo pequeño, o sea, un abrazo, una cartita es enorme porque son muchas cartitas”, declaró emocionada.

Furia se mostró consciente del impacto que ha generado y de la responsabilidad que siente como figura pública: “Creo que tengo una responsabilidad muy grande, puedo ser un gran referente. Con paciencia, actitud y predisposición, voy a hacer grandes cosas. Quiero que la sociedad cambie un poquito, que nos acepte, porque la gente que es diferente también tiene derecho a expresarse y vivir tranquila.”

Furia anticipó que sus planes futuros girarán en torno a aprovechar la plataforma que ha ganado para impulsar cambios positivos y ser una voz para aquellos que se sienten diferentes. “Siempre diciendo la verdad, voy a seguir adelante con proyectos que promuevan la inclusión y la aceptación”, afirmó.