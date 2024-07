Jimena Barón llevará a su hijo a ver la final de la Copa América y el video emocionó a todos

La cantante grabó el momento en el que le da la sorpresa a su hijo Momo y luego compartió el video en las redes.

Jimena Barón se destaca por las sorpresas que organiza para su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. En sus redes sociales, la cantante suele compartir momentos especiales que le dedica al niño de 10 años. Por caso, en el último tiempo, sus seguidores pudieron ser testigos de cuando lo llevó a Disney sin previo a viso o cuando planificó un viaje sorpresa a Brasil.

Como se ve en el video, Jimena comenzó a filmar simulando la mención a una marca de lentejas. Mientras ella y Momo cenaban, dejó registrada la charla en que le consultó adónde iba a ver la final de la Copa América, campeonato que se disputarán Argentina versus Colombia la noche del domingo. Ante ello, el menor explicó que su intención era verlo en la casa de un amigo, Dante.

“¿Y yo puedo verlo con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?”, consultó ella, ante la afirmación de Momo con su cabeza, mientras continuaba comiendo. en ese momento, Barón no pudo contener la emoción y le hizo una pregunta que cambió el curso de la conversación: “¿En lo de Dante o en Miami?”. Tras una risa burlona, el nene seguía convencido en mirar el partido con su amigo. Fue entonces que ella se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar emocionada. Él, sin entender qué pasaba, la tomó de las manos. “¿Estás bien?”, quiso saber Momo.

“Es que había sacado los pasajes y no tenía entradas, y me consiguieron dos para llevarte”, reveló Jimena entre lágrimas, instante en que Momo corrió a abrazarla mientras continuaba tratando de asimilar la sorpresa. “Estaba renerviosa, te amo, hijo”, expresó, ante lo que él intentó averiguar cuándo sería el día de partida. Luego de que ella le confirmara que saldrán desde la Argentina el viernes, él solo se interesó por una cosa: “¿Y tengo que ir al cole?”.

El video, subido en el perfil de Instagram de la también actriz, que cuenta con casi 6.5 millones de seguidores, fue acompañado en un texto en el que ella detalló: “Matías nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí con todo su ser”, explicó, dando cuenta de la buena relación que hay entre el menor y Matías Palleiro, con quien Jimena se encuentra en pareja desde hace poco más de 3 años.

“Yo no soy impulsiva, soy más bien controladora y organizada, pero Momo es Momo. Saqué pasajes. Quise comprar entradas y no conseguí”, explicó sobre el momento de tensión vivido, sin saber si podrían estar en la cancha. “Seguía sin conseguir. Por suerte no le conté porque ya estaba el guiso de lentejas y estaba por dar de baja todo” hasta que finalmente apareció una marca que la ayudó con esa cuestión.

El relato de Barón continuó: “Le inventé un canje de lentejas (que es verdad que nos las mandaron) y le di el regalo que tanto quería darle. Te amo hijo, no sabré pagar el pack fútbol, pero creo ser buena con las sorpresas”, recordó sobre el último superclásico, que no pudieron ver, ya que no habían abonado el servicio codificado.

Como corolario de la historia, la cantante dejó en claro: “Nunca más hago esto, prefiero ser controladora y organizada, estuve muy nerviosa risa/llanto, no es para mí la incertidumbre”.