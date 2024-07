A horas de la final, Messi contó cómo está físicamente después de su lesión

El 10 de la Selección Argentina habló antes del encuentro frente a Colombia en la definición de la Copa América y se refirió a la distensión que tuvo durante el certamen.

La Selección Argentina jugará la final de la Copa América 2024 contra Colombia y, a horas del encuentro que coronará a un campeón, Lionel Messi brindó una entrevista en la que habló de cómo se encuentra físicamente de la lesión que lo marginó del partido ante Chile y lo complicó en los últimos cruces de la Albiceleste en el certamen continental. “En la final me voy a encontrar mejor”, aseguró.

“Con Ecuador llegué justo, bien de la lesión, pero tenía en la cabeza de que algo tenía”, admitió el capitán de la Selección Argentina en charla con DSports y detalló: “Con Canadá me sentí muy bien desde lo físico. Con Chile me pasó lo del aductor y ya no jugué cómodo. Ya estaba frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales. El último ya perdí el miedo, me encontré mejor y creo que estos días que pasaron después van a hacer que para la final me encuentre todavía mejor”.

Después, el ídolo argentino analizó el partido contra el equipo de Néstor Lorenzo: “Ahora tenemos la oportunidad de jugar otra final. Disfrutándola y con la responsabilidad de dar el máximo para poder conseguirlo”.

Reflexión sobre su retiro: “La lesión me hizo cambiar los planes”

Al ser consultado sobre su futuro y la posibilidad de un retiro de la Selección, como pasará con Ángel Di María después del partido contra Colombia, Messi respondió: “En estos momentos no me gusta pensar más allá... Estoy disfrutando y viendo el día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo”.

En ese sentido, el capitán de la Selección argentina admitió: “Tuve una etapa muy grande en la Selección, donde sufrí porque no se daban los resultados. La pasábamos mal”.

Por último, agregó: “Ahora disfruto el día a día. Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes. No fue como yo esperaba o deseaba”.