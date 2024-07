“El comandante lo anticipó”: el video que subió la Selección Argentina tras ganar la Copa América

En la cuenta oficial de la “Albiceleste” compartieron un compilado de imágenes con Pitbull de fondo y haciendo referencia a Ricardo Fort.

Tras la consagración de la Selección argentina en la Copa América, la cuenta oficial compartió un video en el que se hace referencia a Ricardo Fort.

En el video se ven imágenes de la campaña de la Selección en su camino al título en esta Copa América, junto a otras escenas históricas del fútbol argentino, mientras suena “I know you want me” de fondo, la canción con la que se asociaba al recordado empresario chocolatero.

La “Albiceleste” consiguió su decimosexta Copa América luego de ganarle 1-0 la final a Colombia con un gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo del alargue.

Esta victoria también significó el final del invicto para los “Cafeteros”, que llevaban 28 partidos sin conocer la derrota.