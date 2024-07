La desilusión de la mamá de Alexis Mac Allister con su exnuera Camila Mayan: “Conocés a las personas cuando se van”

Silvina Riela brindó una entrevista en la que habló de la expareja de su hijo y manifestó su malestar por la exposición mediática que le dio a la separación.

Silvina Riela, madre del futbolista Alexis Mac Allister, expresó su descontento con la exposición mediática que su exnuera, Camila Mayan, le dio a la separación con su hijo. Lo hizo este lunes, durante una reciente entrevista con Matías Vázquez para el programa Socios del Espectáculo donde reveló su frustración por ciertas actitudes de la influencer tras la ruptura.

En la nota, la mujer mencionó que su familia aprendió a manejar la fama y la popularidad a lo largo del tiempo, debido a la carrera de sus tres hijos (Francis, Kevin y Alexis) en el fútbol profesional. “Nosotros fuimos aprendiendo de a poco, en el transcurso de todo este camino que se viene recorriendo con los tres chicos, el manejo de lo que implica estar expuestos. A veces sabemos que hay que hacer silencio para que se descompriman algunas cosas; pero la verdad es que estamos muy contentos de cómo la vamos llevando”, celebró Riela y destacó que no solo es mérito de los Mac Allister, sino también de aquellos que les brindan apoyo.

Consultada sobre la separación de Alexis y Camila y la posterior repercusión, Silvina no se mostró para nada sorprendida. “Nosotros no éramos ajenos a que algo así podía suceder. Sobre todo por la exposición de Alexis. Yo soy la esposa de un exjugador de Boca y la Selección y habíamos vivido ya, sin que hubiese tantas redes, situaciones parecidas, entonces supieron aconsejarnos en ese momento mucha gente y hoy hacemos nosotros lo mismo con ellos. El silencio nos ayuda. Sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar y con el tiempo se van acomodando”, aseguró.

Y siguió: “Cuando surge así todo de la otra parte, nosotros no podemos hacer nada porque habla un poco de la otra persona, de qué le pasa cuando vos te alejás. Hay una frase que dice que realmente conocés a las personas cuando se van. No hemos arremetido en nada, entendemos a la otra parte, porque entendemos el dolor y el resentimiento. Nos duele que todo eso se ligue al dinero”.

En otro tramo de la nota, Silvina recordó su apoyo a Camila durante el proceso de separación. “Siempre hablé con ella y la acompañé. Me pidió Alexis que la ayudara, entonces mi tarea era esa. Me dediqué a que ella se sienta contenida porque todos hemos sido dejados por un amor o una pareja y sabemos lo que significa. Las personas para mí no son descartables. Tengo sentimientos”, dijo.

Sin embargo, con el tiempo y tras la exposición pública del tema, dejó de tener contacto con su exnuera. “Después de que esto se hizo más público, ya no tuve contacto con ella”, explicó. Finalmente, Riela lamentó que las personas no estén bien debido a situaciones que a veces son “inventadas” o “malinterpretadas”. “No podés salir a inventar fechas, a pelearte con todo el mundo y andar dando explicaciones a todo el mundo de la vida privada”, concluyó.

La relación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister llegó a su fin en diciembre de 2022, luego de que él ganara la Copa del Mundo y celebrara la Navidad y su cumpleaños en La Pampa. Así, la joven influencer abandonó la casa que compartían en Inglaterra y empezó una nueva vida en Buenos Aires. Según trascendió, el vínculo se terminó porque el futbolista apostó a un nuevo romance con Ailén Cova, su mejor amiga de toda la vida.

Si bien Alexis y Camila ya estaban oficialmente separados desde fines de diciembre, a raíz del escándalo mediático que cobró la separación post Mundial de Qatar 2022, el jugador reservó su nuevo vínculo hasta que, finalmente, seis meses después en un nuevo encuentro de la Scaloneta, se tomó varias fotos junto a su nueva novia y también decidió subirlo a sus redes.