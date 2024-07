Flor Vigna confirmó el peor rumor sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

En una nota con Socios del espectáculo, la influencer sorprendió al hablar la relación con Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Días atrás, Luciano Castro y Griselda Siciliani decidieron mostrarse en las redes y muy enamorados, a poco de confirmarse el vínculo entre ellos.

La actriz compartió subió a sus historias de Instagram una foto en la cual el galán está con una sonrisa, reposando su rostro sobre el cuello de ella, y escribió: "Oiga señor! Qué hace?". El actor, en tanto, también colgó una imagen donde están juntos y exclamó: "Te quiero".

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Flor Vigna habló de esos posteos y sorprendió al dar a confirmar que Luciano le fue infiel con Griselda.

¿Pudiste sanar el tema Castro?", le consultó el notero. "Sí, obvio. Vi la foto con Griselda, ya sé que me vas a preguntar por eso, y está bien. Les deseo lo mejor. A mí lo único que me dolió es la infidelidad. Después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo", contestó la intérprete de "Picaflor".

"Nunca habías dicho la palabra infidelidad", advirtió el cronista. "Me costaba, cuando te meten los cuernos, te cuesta un montón. Pero, fuera de eso, no quita que vivimos un montón de cosas lindas... Creo que estuvimos tres años. Fueron tres lindos años y se terminó", agregó Flor.

En el cierre de la nota, la ex Combate redobló la apuesta. "Entonces, ¿los mensajes los sentiste como una infidelidad? O no sé...", le dijo el periodista y ella remató: "No, pasó de todo. Pasó una novela hermosa y enorme....".