VIDEO: con una polémica declaración, Wanda Nara rompió el silencio y habló de su separación de Mauro Icardi

A diez días de blanquear su ruptura, la empresaria dio detalles del futbolista y se refirió a la reciente canción de la China Suárez y L-Gante.

Hace diez días, Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi. Se enamoraron en 2013, se casaron al año siguiente con una fiesta inolvidable, fueron padres de Francesca e Isabella y recorrieron el mundo por trabajo y por placer, pero nunca pudieron recuperarse del escándalo del futbolista y la China Suárez, que tomó estado público en octubre de 2021. Lo intentaron una y otra vez, se reconciliaron y volvieron a distanciarse. Ahora, transitan una nueva ruptura anunciada por la empresaria, y las versiones están a la orden del día.

Con tantas idas y vueltas, la pregunta se impuso ni bien se conoció la separación. ¿Será definitiva esta vez? De momento, están distanciados físicamente. Mauro en Austria, donde se desarrolla la pretemporada con el Galatasaray, club turco en el que es figura y goleador. Wanda, instalada en Buenos Aires, donde conducirá la nueva temporada de Bake Off (Telefe), con un viaje previo a Estados Unidos de vacaciones. En el medio, los rumores que vuelven a vincularla con un posible affaire con L-Gante.

En este panorama, Nara habló por primera vez con la prensa. Lo hizo con un móvil de A la tarde (América), que la aguardaba a la salida de un restaurante, y se sorprendió con la presencia del móvil. “Se bajaron del auto y me asusté, hace mucho frío, no tengo ganas de hablar”, se excusó la empresaria, con una sonrisa, pero firme en su postura. En esta primera instancia, ya adentro de su vehículo, tampoco respondió sobre un posible encuentro con L-Gante en Europa ni de un supuesto pedido de Icardi por la tenencia de sus hijas.

Después de pegar un portazo, el notero insistió y Wanda accedió a responder algunas cuestiones, como si había visto el video de la China Suárez con L-Gante, titulado “Llora como un arrepentido”. “No lo vi, solo vi pedacitos que pusieron en la tele”, expresó. También desactivó las versiones de un posible encuentro con el músico en Ibiza, ya que su viaje será rumbo a Estados Unidos, por un trabajo que no quiso develar. Y aseguró que se va a quedar a vivir en la Argentina para conducir el programa gastronómico de Telefe.

En ese punto, el cronista volvió sobre la situación sentimental con el futbolista y le preguntó si era definitiva la ruptura. “No tengo ni idea”, respondió, y ante la repregunta de si había cosas que hablar entre ellos, fue contundente. “Sí, pero en privado”. Por último, se refirió a las versiones acerca de que su familia y su mano derecha Kennys Palacios no verían con buenos ojos su relación con el referente de la cumbia 420. “Yo nunca dije eso”, señaló el estilista, desde el asiento del conductor. “Yo hablo por mí y no tengo ganas de hablar”, sentenció Wanda, enfatizando que solo quería disfrutar de una cena de amigos y que ya habrá tiempo para indagar en su separación.

El 9 de julio pasado, la empresaria puso fin a la escalada de rumores y confirmó su ruptura de Icardi en un diálogo con Luis Ventura, en el mencionado programa de América. “Estoy separada”, dijo. Más tarde emitió un comunicado a través de sus redes sociales. Según explicó, intentó salvar la pareja con el delantero por una cuestión vinculada a su salud. Vale destacar que durante el año pasado la mediática fue diagnosticada con leucemia, y desde entonces realiza un tratamiento en Fundaleu.

Y en uno de sus primeros pasos en su vida de soltera, tomó una determinación que reflejó en un vivo de Instagram y que muchos relacionaron con su vínculo con el futbolista. “Hola, soy Wanda Nara y me voy a tatuar una palabra que me quería tatuar hace un montón, se llama ‘Lealtad’”, expresó, picante al comienzo de la sesión mientras el profesional le calcaba el diseño en su antebrazo. Por su parte, Icardi de momento está enfocado en su equipo y no hizo declaraciones públicas sobre esta situación.