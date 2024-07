Córdoba: el padre de la influencer Catalina Gutiérrez contó que estuvo con el sospechoso ni bien se enteró de la muerte de su hija

Marcelo Gutiérrez reveló que Nahuel Soto, ahora detenido y quien era amigo y estudiaba con Catalina, se presentó en la comisaría cuando le avisaron a la familia que la joven había sido asesinada.

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Catalina Gutiérrez en Córdoba, el padre de la víctima, Marcelo Gutiérrez, reveló que el principal sospechoso apareció en la comisaría cuando la familia se enteró de que la joven había sido asesinada. Además se refirió a Néstor Soto, amigo y único detenido en la causa, con una serie de pruebas que lo señalan como el autor del homicidio.

Desde el cuarto de Catalina, que tenía 21 años y fue encontrada muerta en su auto el jueves por la madrugada en el barrio Ampliación Kennedy, Marcelo ratificó al canal El Doce que Soto fingió estar compungido cuando se encontraban en la comisaría luego de haber notificado como desaparecida a la influencer y de enterarse que la habían encontrado muerta. “¡Quién pudo haber hecho esta locura!”, confirmó el padre que dijo el principal apuntado por la Justicia, quien incluso abrazó a Eleonora, la madre de la víctima, para darle aliento.

“A mí no [me abrazó], gracias a Dios, porque me hubiera dado asco después de todo lo que pasó, una repulsión. Pero estuvo ahí, presente. Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría y estábamos todos ahí y él llegó. Es más, él llegó con el novio. Era una cosa espantosa, macabra. Creo que en ninguna película hubiera sucedido una cosa así”, indicó Marcelo.

El hombre -que es arquitecto, la misma carrera que estudiaban tanto su hija como el sospechoso- recordó también que Catalina lo llevaba a Soto a la casa. “Venía... Toda persona que viene con nuestros hijos se supone que es de confianza. Y después de tanto tiempo, más de tres años desde que se conocían, lo invitaba a cenar, a almorzar, lo iba a buscar en el auto porque quedaba acá cerquita en Barrio Jardín, lo traía porque era de noche, tarde”, detalló sobre la relación de su hija con su presunto femicida, a quien había pasado a buscar esa misma noche antes de su asesinato.

Mientras, Marcelo indicó que nadie de la familia tuvo sospechas sobre el amigo. “Con Catalina estaba un rato; estudiaba, se iba. Pero no se había manifestado nunca ningún comentario, ni de Lucía [su otra hija]. Por ahí mi mujer, creo que ella en alguna oportunidad dijo: ‘Che, ¿este chico no estará enamorado de vos? [Pero Catalina respondió]: ‘No, para nada’. Nunca nada. Lucía, que admiraba a su hermana, nunca pero absolutamente nunca dijo nada, ninguna palabra al respecto del tema”, comentó.

Asimismo, dijo que Soto estaba al tanto de que su hija tenía novio formal. “Fijate vos la cabeza de una persona desquiciada, porque ella esa misma noche [del femicidio] se juntaba con el novio, iban juntos. Es una cosa que tiene que hacer alguien desquiciado, una persona enferma, que no se merece vivir en este mundo. Quiero toda la justicia que le corresponde por la barbaridad que hizo, que pague con la pena máxima”, exigió el arquitecto.

Este viernes se conocieron los primeros datos de la autopsia de Catalina, que fue hallada muerta en la parte posterior de su auto en Ampliación Kennedy. De acuerdo a Perfil Córdoba, los resultados preliminares revelaron que la víctima murió por asfixia por estrangulamiento, aunque no se confirmó si fue con las manos del asesino o con algún otro elemento empleado por el agresor. Según varias versiones, Soto confesó ser el autor del crimen.

En cuanto a la rutina familiar, Marcelo manifestó que la joven estudiaba arquitectura y que en sus tiempos libres, como hobby, era influencer, algo que la hacía “feliz”. Que su esposa siempre les exigía a las dos chicas que avisaran cuando llegaban a los lugares que iban pero con miedo a otro tipo de hechos como, por ejemplo, que les quisieran robar el celular o el auto. “Nunca me hubiera imaginado a las 9.30 de la noche que iba a pasar una cosa así y con gente conocida; un horror, una cosa que no se explica; solamente una mente demencial puede haber hecho esto”, dijo contra Soto.