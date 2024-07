Tini Stoessel contó cómo será su reencuentro con Rodrigo De Paul en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La cantante fue abordada por un móvil de LAM en el Aeropuerto de Ezeiza ni bien arribó a Buenos Aires.

Este viernes por la noche Tini Stoessel regresó a la Argentina y fue abordada en el Aeropuerto de Ezeiza por Santiago Sposato periodista de LAM . Allí la cantante aseguró estar “muy feliz” en su vuelta al país, marcada por un compromiso personal: el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se celebrará este sábado y al que también asistirá su exnovio, Rodrigo de Paul.

“Mañana voy al casamiento, vine para eso, para poder estar con Ori que me invitó, así que me organicé para poder estar. Justo terminé de filmar y me vine para Buenos Aires”, dijo. “Vos sabés que va a estar De Paul, ¿no? Va a ser un gran encuentro eso...”, le acotó Marixa Balli, conductora del programa en ausencia de Ángel de Brito. “Supongo que sí, que va él, estará Rodri. Y supongo que nos saludaremos, hace mucho tiempo que no nos vemos. Felicitarlos a todos, por lo que vivieron hace poco...”, dijo la actriz y cantante.

“Con Ori nos conocemos desde que somos muy chiquitas, tenemos amigas en común del colegio desde que somos chiquitas. Voy a ir con una amiga de toda la vida. Pero va a estar Emi (Mernes), va a estar Lizardo (Ponce)...”, contó Tini. A la vez dijo que no va a cantar en el casamiento ante la pregunta desde el panel. “Sé que Ori y Paulo esperaban mucho este día, así que voy a estar ahí”, redondeó.

“Estuve como tres meses afuera, filmando”, dijo mientras se sacaba selfies con las fans que también la esperaban en el aeropuerto. “Mi vuelta a la ficción fue increíble, una experiencia tremenda con un proyecto muy complejo. Emocionalmente me costó volver porque fue muy duro todo lo que filmamos, es una historia bastante compleja. Fue un desafío gigante pero feliz de haberlo podido hacer”, dijo sobre lo laboral en su vuelta a hacer ficción.

El notero también le acotó el suceso que resultó su disco Un mechón de pelo. “Sí, sí, tremendo. Fue terapéutico en todos los aspectos. Y después, cerrar con los shows en vivo fue increíble compartirlo con la gente, lo que se vivió ahí... Estoy súper emocionada y feliz. El disco lo hice para decir cosas a mi manera, con mis tiempos, con mis procesos. Es totalmente distinto, así que para mi formó parte de mi sanación”, definió.

En cuanto al futuro laboral, luego de haber rodado una serie en México de la que aun no se conocen detalles, dijo que “voy a estar en el estudio grabado, con nuevos proyectos. De a poquito les voy a ir contando”.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribieron la cantante y el jugador de la Selección Nacional en agosto del año pasado para confirmar su separación.

Tini y De Paul comenzaron a salir a finales de 2021, aunque oficializaron su relación en abril de 2022. En enero pasado, ella se refirió a las versiones que la ubicaron como la tercera en discordia en el fin del matrimonio de Camila Homs y el futbolista, quienes habían estado juntos durante diez años, en los que fueron padres de Francesca y Bautista. Poco después de la ruptura, el volante de la Selección Argentina comenzó su vínculo con La Triple T, lo que derivó en un sinfín de especulaciones.

“Yo no rompí ninguna familia”, afirmó Stoessel sin rodeos en una entrevista con el show de streaming Rumis. “Tengo pruebas, me tienen cansada, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la cantante cuando daba su opinión de que muchas veces las personas se enamoran de otras aún estando en pareja. “Claro, lo quiero aclarar porque ahora no puedo dar mi opinión porque se dice eso”, agregó mientras todos en el estudio la aplaudían al cántico futbolero de “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”. Vale recordar que el año pasado, luego de conocerse la separación de Stoessel y De Paul, Homs había reconocido que le envió unos audios a Tini insultándola, aunque no quiso revelar el contenido.