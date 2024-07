Rumbo al Rugby Championship: Los Pumas aplastaron a Uruguay

El seleccionado argentino se impuso con un contundente 79 a 5 en Maldonado.

La selección argentina de rugby, Los Pumas, se impuso con un aplastante triunfo por 79 a 5 a Uruguay, Los Teros, en la última presentación de la ventana internacional de julio en la ciudad de Maldonado.

Bajo la dirección de Felipe Contepomi, el equipo argentino apoyó doce tries, destacándose los debuts de Joaquín Moro, autor de dos tries, y Francisco Coria Marchetti, quien también anotó un try.

Mateo Carreras, Ignacio Mendy, Francisco Coria Marchetti, Joaquín Moro y Santiago Carreras completaron el marcador. El único try de Los Teros fue anotado por Juan Bautista Hontou, un jugador que ingresó en la segunda mitad.

Desde el inicio del encuentro, Los Pumas demostraron una clara superioridad. El primer try de Ignacio Mendy a los cuatro minutos de juego fue solo el comienzo de una primera mitad espectacular que incluyó siete tries anotados por Mendy, Joaquín Moro, Joaquín Oviedo, Jerónimo de la Fuente, Mateo Carreras y Santiago Cordero.

En la segunda mitad, Argentina mantuvo la intensidad y continuó demostrando su dominio en el juego. Con varias sustituciones, los nuevos ingresados cumplieron con las expectativas y sumaron cinco tries adicionales.

La jornada fue particularmente especial para varios jugadores del plantel argentino. Marcos Kremer tuvo el honor de ser capitán del equipo por primera vez en su carrera, mientras que Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertranou celebraron sus 80 y 60 caps, respectivamente, con la camiseta albiceleste.

La demostración de calidad y superioridad de Los Pumas en suelo uruguayo cierra con optimismo una ventana internacional que también incluyó una derrota y una victoria ante Francia. Este desempeño mixto, pero alentador, prepara al equipo para desafíos futuros.

El siguiente objetivo de Los Pumas es el Rugby Championship, una de las competencias más prestigiosas del rugby mundial. El torneo comenzará el sábado 10 de agosto con un partido frente a Nueva Zelanda en Wellington.