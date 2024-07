La escalofriante frase que le dijo Néstor Soto a los papás de Catalina Gutiérrez minutos después del crimen

El padre de la influencer contó cómo actuó el único detenido después de que encontraran el auto quemado. “Es demencial”, sostuvo.

El padre de Catalina Gutiérrez, la joven de 21 años que fue asesinada en Córdoba, reveló la escalofriante frase que le dijo el principal sospechoso unos minutos después del crimen.

Marcelo Gutiérrez contó que Néstor Soto, quien era amigo de Catalina y hoy es el principal acusado por el hecho, estuvo con ellos cuando iniciaron la búsqueda de la influencer, después de que dejara de responder mensajes.

Gutiérrez detalló que Soto acompañó a Ezequiel —el novio de Catalina— cuando comenzó la búsqueda y hasta fue con él a la comisaría para realizar la denuncia por su desaparición.

“Estuvo, ahí, presente. Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría y estaba ahí. Llegó con Ezequiel, una cosa espantosa, demencial. Macabro. En ninguna película hubiera sucedido una cosa así”, relató.

Unas horas después, la familia se enteró de que el cuerpo de Catalina había sido encontrado en un auto abandonado y a medio incendiar. Allí apareció Néstor Soto, que abrazó a la madre de Catalina y lanzó una frase que todavía resuena en la cabeza de Marcelo Gutiérrez.

“¿Quién pudo haber hecho esta locura?”, fue la escalofriante frase que dijo Néstor Soto al oído de la mamá de la víctima.

Gutiérrez contó que la relación de amistad entre Catalina Gutiérrez y Néstor Soto era de “total confianza” y reveló que el presunto asesino de su hija “era siempre recibido como un hijo más” cuando la influencer lo llevaba a la casa.

“Fijate la cabeza de una persona desquiciada porque esa noche se juntaba con el mismo novio de ella, es de una persona enferma que no se merece vivir en este mundo”, expresó el padre de la víctima sobre Soto.

En diálogo con Telenoche, el padre de Catalina contó qué le generó el abrazo entre Soto y su esposa: “A mí gracias a Dios no me abrazó porque me hubiera dado asco después de todo lo que pasó. Una repulsión”.

Por último, contó que los vecinos pusieron a su disposición y de la Justicia los registros de sus cámaras de seguridad para aportar a la investigación y reclamó que le caiga todo el peso de la ley al responsable de la muerte de su hija: “Quiero la justicia que le corresponde por la barbaridad que hizo y que pague con la pena máxima”.