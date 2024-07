Qué dijo Demichelis del mercado de pases de River y los rumores sobre Muniain

El entrenador del Millo habló en conferencia de prensa tras el empate ante Lanús en el Monumental.

El empate de River ante Lanús (2-2) en el Monumental dejó tela para cortar en la conferencia de prensa de Martín Demichelis, a quien le consultaron sobre el mercado de pases una vez reanudada la Liga Profesional 2024. Descartado el sueño por Iker Muniain y a la espera por Valentín Gómez, el entrenador admitió que sigue buscando al reemplazante de Esequiel Barco, vendido a Spartak de Moscú en una operación millonaria.

"El mercado de pases no está terminado, el extranjero termina el 30 de agosto. River no se retiró, mientras esté abierto, seguiremos trabajando. Con Muniain hay que ser muy cuidadosos, por eso dije el otro día que no quería hablar de cosas hipotéticas, sino de reales para no jugar con el nombre y la ilusión de las personas", declaró Demichelis.

En el plantel figuran cinco caras nuevas que empezaron a sumar rodaje de cara al objetivo principal: la Copa Libertadores, con los octavos de final a fines de agosto ante Talleres de Córdoba. Se trata del arquero Jeremías Ledesma, dos centrales como Gómez y Federico Gattoni, el lateral izquierdo Franco Carboni y el delantero paraguayo Adam Bareiro. Además se dio el regreso del préstamo de Felipe Peña Biafore, que estaba en Lanús.

Sin embargo, el problema que tiene el Millonario es el cupo de extranjeros, más allá de que Paulo Díaz liberó uno al obtener la ciudadanía argentina. "Hoy no tenemos lugar para uno más. No estamos sujetos a ninguna salida", explicó.

Si bien no se aventuró a tirar algún nombre, el DT deslizó: "Estábamos buscando un jugador ante la salida de Barco. Necesitamos incorporar a uno en esa posición que tenga un arma letal o diferente a las que tenemos".

La buena noticia, en tanto, es que Gómez se sumaría a River la semana entrante, no para el compromiso contra Godoy Cruz en Mendoza, por la séptima fecha de la Liga Profesional 2024. "Tuvo que viajar a Italia para hacerse la revisión médica. Una vez que termine, va a viajar al país para hacérsela con River. Y creo que el miércoles ya debería estar entrenando con nosotros. Es una gran noticia", remarcó.

Demichelis explicó por qué no fueron titulares Borja y Armani

A Demichelis también le consultaron sobre el motivo que lo llevó a poner a Borja y a Armani en el banco de suplentes frente a Lanús, tras la Copa América 2024. El delantero colombiano ingresó y salvó un empate para el Millonario con su doblete en el Monumental.

"Hablé con ellos antes de darle el equipo al plantel, que fue ayer en el Monumental. Entiendo que cuando uno cambia de competición, de entrenador, de metodología de entrenamiento, de país y hasta de cambio climático, mi experiencia dijo que era mejor acomodar cuerpo y mente", destacó.

Tanto Armani, bicampeón de América con la Selección Argentina, como Borja, clave cuando entró con sus dos goles para rescatar un punto, quisieron jugar desde el arranque luego de la licencia que les otorgó River.

"Llegaron el viernes a la mañana y enseguida se pusieron a entrenar. El grupo que estaba venía entrenando muy bien. Que cada uno de los jugadores sepa que va a ser competitivo de acá hasta final de año. Tienen mi respeto. Creo que necesitaban un poco de tiempo para acomodarse antes de jugar recién llegados", sentenció.