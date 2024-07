El picante chiste de Jimena Monteverde a Juana Viale al aire: “Vos sabés de rangos de sabores”

La conductora y la chef protagonizaron un desopilante ida y vuelta en el ciclo de El Trece motivado por la comida mexicana. El momento.

Como ocurre cada domingo, la mesaza de Juana Viale es ocupada por varias figuras reconocidas, las cuales van del ámbito del entretenimiento al deporte. En esta emisión de Almorzando con Juana, las sillas fueron ocupadas por Leo Paradizo, José María Listorti, Favio Posca y Alejandro Paker. Jimena Monteverde estuvo acompañando, como siempre, a la animadora y volvieron a tener un divertido ida y vuelta con chistes sexuales de doble sentido, los favoritos de la chef y la nieta de Mirtha Legrand.

En esta oportunidad, la especialista lució un uniforme fuera de lo común que terminó destacando Juana. “Es que hoy hay comida mexicana, así que estoy a tono. ¡Qué lindo es verlos!” señaló la cocinera, quien fue presentando uno a uno los platos que preparó para los invitados. Ante la curiosidad de la conductora sobre cómo había elegido la entrada, el plato principal y el postre, Jimena fue súper sincera. “Porque se me pintó”, arrojó, con humor.

“Ale pidió picante, así que tengan cuidado”, indicó la chef en alusión al actor de Mamma Mía, comentario donde realizó un particular movimiento con sus manos que hizo estallar a todos en el estudio. “Hice un gesto de que te levanta…” explicó Jimena, quien fue respaldada por la anfitriona, quien señaló que ese tipo de comida te hace “¡pum para arriba!”. “¿Qué hace el picante, perdón? ¿Es afrodisíaco?”, indagó Listorti, en un intento de subir la temperatura en el ambiente, a lo cual Paradizo también se sumó. “¿Comemos esto y terminamos todos bailando arriba de la mesa?”, añadió por su parte el periodista de deportes, cuyo comentario fue recibido con gracia por Monteverde.

“¿Vos estás necesitando picante en tu vida?”, lanzó Juana con la picardía que la caracteriza y dejó picando el doble sentido a la oración. Por su parte, la cocinera lo negó rotundamente. Los dichos de la conductora fueron respaldados por Listorti, quien señaló que le “pareció algo muy deseoso”. Una vez más, Jimena se defendió y señaló que quería referirse al impacto que genera el picante a la hora de probarlo.

“Lo que yo quería decir es que las personas que comen picante tienen un rango mayor…. ¡de sabores!”, aclaró Juana y lejos de olvidar la picardía de tan solo momento atrás, la conductora de Escuela de cocina (El Nueve) se la jugó. “Ay, igual ella sabe de rangos… de sabores. Es una degustadora de sabores, sí, sí”, se despachó, tentada de risa. La actriz tampoco se quedó atrás, por lo que le siguió el juego: “Vos me haces probar cosas increíbles, many flavors (muchos sabores)”, arrojó, en inglés.

“A mí también me gustaría probar los many flavors de ellas…”, remató la cocinera, súper ácida. “No he cambiado nada, he empeorado que es distinto” contestó, entre carcajadas, por el desopilante ida y vuelta que protagonizaron ante la cámara. Mientras Jimena bromeaba sobre las diferencias entre el programa que conduce Juana y La Noche de Mirtha, donde también oficia de cocinera. “Pasa que me censuran a la noche…”, acotó, con humor.