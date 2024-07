La polémica declaración de un senador uruguayo sobre la homosexualidad: “El ano del hombre no está preparado”

Guillermo Domenech forma parte del ala más conservadora de la coalición de Gobierno. En el Congreso argumentó en diferentes oportunidades sus posiciones con base en su creencia en Dios y en contra de los temas de género.

El senador uruguayo Guillermo Domenech dialogó con una radio local y sus declaraciones en contra de la homosexualidad generaron polémica. “No sé si el ano del hombre está preparado para ser penetrado”, afirmó.

Domenech forma parte del partido Cabildo Abierto, el ala más conservadora de la coalición de gobierno. Es por eso que en diversas oportunidades ha demostrado su postura en el Congreso, basándose en sus creencias religiosas y en contra de la comunidad LGBT y temas de género.

En las últimas horas, el senador fue invitado al programa Fácil Desviarse (FM Del Sol) y al ser consultado sobre sus polémicas posturas volvió a referirse al tema de manera hostil. “El homosexual es homosexual y se acabó, es un problema personal de él, una conducta con la que yo disiento y está condenado desde Levítico hasta Romanos 1″, sostuvo haciendo referencia a distintas partes de la Biblia.

“Los que tenemos una formación cristiana creemos que tienen una conducta equivocada, lo cual no quiere decir que no respetamos a la persona porque incluso los mandamientos exigen eso: amar al prójimo como a ti mismo. Amas a las personas, su conducta es equivocada en ese aspecto, como puede estar nuestra conducta equivocada en otro aspecto”, relacionó.

Fue entonces cuando dijo una polémica frase que generó revuelo. “No sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado, me parece que no. Se ve que no. Pienso que tiene un fundamento en la naturaleza de las cosas”, sostuvo.

Cuando los entrevistadores cuestionaron estos dichos y le dijeron que el sexo anal no se practica solo entre hombres, señaló: “Discrepo, no está anatómicamente preparado para eso. Quizás es otra perversión”.

Domenech aseguró también que está en contra de que a los niños se les genere “confusión” sobre los “roles sexuales”. “Necesitan madurar su conciencia sexual, lo ha dicho siempre la psicología. Los niños no tienen conciencia de su sexo a los cinco, seis o siete años”, dijo.