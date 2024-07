Marina Calabró y Rolando Barbano habrían pasado la noche juntos: una vecina los delató

La conductora y el periodista de policiales le estarían dando una nueva oportunidad a su relación.

Cuando nada hacía pensar que la relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano podía tener una segunda oportunidad, los rumores (y algunas evidencias) indican que esto así sería. Al aire de LAM (América) este lunes, Ángel de Brito regresó a su lugar de trabajo tras permanecer enfermo durante la semana pasada. Apenas un rato después de iniciado el programa, el conductor contó que durante este día fue a visitarlo Marixa Balli a Bondi. “Me dijo que le había llegado un mensaje que decía que Marina Calabró había estacionado mal su auto tapando una cochera”, comenzó relatando al respecto.

Hasta ese momento, solo se trataba de una infracción de tránsito, pero de inmediato Ángel dio más detalles, y le dio la palabra a Pepe Ochoa, quien afirmó que estuvo todo el día investigando el tema. “Efectivamente Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves a la noche”, aseguró, y continuó con su relato. “Alrededor de las nueve y media, diez de la noche se acerca un auto blanco y lo dejan estacionado en una dirección tapando un garaje. Marina dejó su auto en la puerta de un garaje en el barrio Nuñez, a la vuelta de donde vive Barbano. Una vecina llegó y no pudo entrar su auto a su casa porque Calabró había tapado la cochera. Entonces esta señora empieza a preguntar en el chat de vecinos quién había dejado su auto enfrente de su casa. Como ninguno de ellos lo había hecho, empezaron a buscar a través de la patente de quién era el automóvil, y así se enteran que pertenecía a Marina Edith Calabró”, afirmó.

“Este auto quedó toda la noche allí y uno de los vecinos, odiado, no durmió y se puso una alarma muy temprano. En el medio de todo esto, la policía la multó con una sanción de 50 mil pesos. A la mañana, uno de los vecinos le pegó un cartel al auto y se quedó esperando a Marina. Pero el que llegó fue Barbano a buscar el auto. Rolando le dice al vecino: ‘Disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto’”, y el vecino le dijo: ‘Tu chica es muy maleducada porque le escribimos todos los vecinos por Instagram y tu chica no contesta’”, relató el periodista. “Por suerte la grúa no llegó nunca, porque la habían llamado los vecinos indignados con la situación”, concluyó el panelista.