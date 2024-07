Guillermo Francella sorprendió al contar una anécdota con los jugadores de la Selección

En su visita al programa de Migue Granados, el actor recordó la reunión que mantuvo durante tres horas con referentes del plantel, antes de que se consagraran bicampeones de América.

Guillermo Francella compartió este lunes una anécdota muy especial durante su visita al programa de streaming Soné que volaba (Olga) que conduce Migue Granados. Durante una interesantísima charla, el reconocido actor detalló cómo, de manera inesperada, terminó pasando una tarde inolvidable con varios jugadores de la Selección Argentina.

“Vos sabés que el otro día vino De Paul, hicimos una nota hermosa y contó que apareciste”, comenzó diciendo Migue. Con su característico estilo, Francella narró en profundidad ese encuentro que se gestó días antes de la gran final de la Copa América en Miami. “Más que aparecer, lo llamé a Leo (Messi). Yo tengo un vínculo con él. Le dije que lo felicitaba y que te

nía ganas de saludar a los muchachos. Me dijo: ‘Venite al hotel que comemos de 12 a 1. Después a la tarde entrenamos, pero venite a la 1′. Estaba lejos, pero me mandé con Nico (NdR.: hijo del actor)”.

“Estabas cagado, ¿no?”, le preguntó Granados. “No. Ya había ido a comer una vez con él y a los chicos los conozco. A De Paul también estuvo en Racing, y me gusta el vínculo que tienen, esta cosa deportiva. Son vagos, son simpatiquísimos. Fui al hotel y me agarró Daddy (Marcelo D’Andrea), el preparador físico, me mandó a una sala de reuniones. Entré con Nico y vinieron (Leo) Paredes, (Giovani) Lo Celso, Rodrigo de Paul y Leo (Messi)”.

El reconocido actor recordó con cariño ese momento: “Me encantó. Estuvimos tres horas en una salita, empezamos a hablar, contábamos, nos reíamos a carcajadas. Aparte, yo veía, ¿viste? Uno es medio cholulo de ellos y ellos son cholulos también de lo nuestro. De Paul, contó que mira El encargado, se ve que siguen lo que hago”.

A su vez, Guillermo Francella expresó su sorpresa y alegría por la admiración mutua entre él y los jugadores. “Es lindo que pase esto. Me encanta”. En ese sentido, el artista detalló que “los jugadores estaban muy entusiasmados y con mucha garra. Había una vibra tremenda”, teniendo en cuenta que la reunión se dio antes de lograr el bicampeonato de América.

La relación entre el protagonista de Casados con Hijos y la Selección es recurrente. Él fue quien le puso voz a Muchachos, la película de la gente, basada en un cuento de Hernán Casciari, autor de La valija de Messi, que se estrenó tiempo después de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. La filmación marcó una experiencia única al permitir que los aficionados revivan los siete vibrantes partidos del Mundial y sus celebraciones en la pantalla grande.

“Poner mi voz en este maravilloso proyecto me hizo revivir cada momento de ese diciembre atípico que quedará marcado para siempre en nuestra piel. Las celebraciones con calor, la emoción palpable en las calles, los abrazos entre desconocidos y la Avenida 9 de Julio colmada de punta a punta son solo algunas de las experiencias que perdurarán en nuestra memoria y que se reflejan en esta película. Nos invita a revivir una y otra vez: ¡Hermoso aniversario, ¿verdad?!”, contó Guillermo en su momento.