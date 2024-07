Cuatro hábitos que deterioran tu cerebro día a día, según un estudio

Este estudio subraya la importancia de un estilo de vida saludable para la prevención del deterioro cognitivo, y destaca que algunos hábitos pueden tener un impacto mayor que otros.

Un reciente estudio publicado en Nature Communications identificó cuatro hábitos que contribuyen al deterioro cognitivo, y destaca uno de ellos como el principal factor de riesgo para enfermedades como la demencia.

La investigación, llevada a cabo por la London’s Global University, analizó a 32 mil adultos cognitivamente sanos de entre 50 y 104 años durante un período de 15 años. Los investigadores revisaron los hábitos y las tasas de demencia a lo largo del tiempo, y descubrieron que los siguientes cuatro hábitos dañan la salud cerebral:

Tomar alcohol

No socializar

Sedentarismo

Fumar

Entre estos hábitos, fumar resultó ser el que más incrementa el riesgo de desarrollar demencia.

Impacto del tabaquismo en la salud cognitiva

El estudio reveló que las puntuaciones cognitivas de los fumadores disminuyeron hasta un 85% más que las de los no fumadores durante un período de 10 años. No obstante, se observó que los fumadores que socializaban, hacían ejercicio con frecuencia y no tomaban alcohol, obtenían mejores resultados cognitivos.

Mikaela Bloomberg, autora principal del estudio, señaló: “La evidencia anterior sugiere que las personas que adoptan conductas más saludables tienen un deterioro cognitivo más lento; sin embargo, no estaba claro si todos los comportamientos contribuían por igual al deterioro cognitivo o si hubo comportamientos específicos que impulsaron estos resultados”.

Recomendaciones para la salud cerebral

Los hallazgos sugieren que no fumar es uno de los hábitos más importantes para mantener la función cognitiva. Bloomberg destacó: “Para las personas que no pueden dejar de fumar, nuestros resultados proponen que adoptar otras conductas saludables, como ejercicio regular, consumo moderado de alcohol y ser socialmente activo, puede ayudar a compensar los efectos cognitivos adversos asociados con el tabaquismo”.