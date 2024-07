Argentina va por un debut triunfal en los Juegos Olímpicos de París ante Marruecos

El seleccionado Sub 23 de Mascherano quiere arrancar el torneo con el pie derecho.

La Selección Argentina Sub 23 hace su debut en los Juegos Olímpicos París 2024 ante Marruecos hoy desde las 10 de la mañana de Argentina.

El Estadio Geoffroy-Guichard, de Saint-Ettiéne, será el escenario donde el combinado nacional que dirige Javier Mascherano buscará comenzar con el pie derecho su camino en la cita ecuménica ante su par africano, tras lo que fue un último ensayo preparativo que dejó más dudas que certezas ante Guinea.

El equipo nacional se clasificó para los Juegos Olímpicos tras quedar en segundo lugar en el Preolímpico de Sudamérica. Dado que el torneo no está organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), el entrenador Javier Mascherano convocó a un plantel con jugadores que los clubes cedieron voluntariamente, sin estar obligados a hacerlo. El equipo incluye a tres jugadores mayores de 23 años: el arquero Gerónimo Rulli, el defensor Nicolás Otamendi y el delantero Julián Álvarez, todos ellos campeones de la Copa América 2024 en Estados Unidos y del Mundial Qatar 2022.

También se suma otro campeón mundial, Thiago Almada, quien es el máximo referente y la figura central de un equipo que desde hace un año tiene como objetivo París 2024.

Vale destacar que, antes del inicio del campeonato, la albiceleste disputó dos amistosos, logrando una victoria de 5 a 0 contra Petrus Flo, un selectivo de futbolistas franceses sin club, y sufriendo una derrota de 1 a 0 ante Guinea ya mencionada.

Por su parte, el primer rival de Argentina será un país que sorprendió en la última Copa del Mundo, terminando en cuarto lugar. De ese equipo, el jugador que repite es Achraf Hakimi, el lateral derecho del PSG, quien será una de las estrellas del certamen olímpico.

Los Leones llegaron a París 2024 como campeones de la Copa Africana de Naciones Sub-23 y, en su octava participación, buscarán superar la primera etapa por segunda vez en su historia; la única vez que lo lograron fue en Múnich 1972.

La probable formación de Argentina

Gerónimo Rulli, Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Thiago Almada, Santiago Hezze, Cristian Medina, Kevin Zenón, Lucas Beltrán y Julián Álvarez. DT: Javier Mascherano.

Fixture de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos

Argentina vs. Marruecos | Miércoles 24 de julio, a las 10 en el Estadio Geoffroy-Guichard

Argentina vs. Iraq | Sábado 27 de julio, a las 10 en el Estadio de Lyon

Argentina vs. Ucrania | Martes 30 de julio, a las 12 en el Estadio de Lyon



Hora: 10

TV: TyC Sports y TyC Sports 2

Estadio: Geoffroy-Guichard, Saint-Ettiéne