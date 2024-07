“Loan se enojó y salió corriendo”: la declaración completa del nene que lo vio por última vez en el naranjal

Este jueves se filtró lo que dijo en la Cámara Gesell realizada en las últimas horas. El primo del menor de cinco años dio detalles impactantes.

Uno de los primos de Loan Peña habló en Cámara Gesell y dio detalles sobre los últimos minutos que lo vieron en el naranjal, la tarde del pasado 13 de junio.

“Mi papá (Antonio Benítez) estaba tomando naranjas y Dani (Daniel “Fierrito” Ramírez) estaba bajando naranjas”, aseguró el nene ante una de las preguntas de la especialista, y señaló que Mónica del Carmen Millapi también estaba ahí.

En el mismo tono, siguió: “Estábamos sentados tomando naranja todos juntos. Loan estaba bien, no estaba haciendo nada, no sé por qué se enojó. La mamá dijo que no se pierda Loan. Ahí, en ese momento, salió corriendo del monte”.

En una grabación a la que accedió A24, sobre el vínculo que tenía con el nene desaparecido, el testigo contó: “Me llevo bien, y era la primera vez que lo veía”. Loan está desaparecido desde hace 42 días y la causa tiene ocho personas detenidas.