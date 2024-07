Maduro deportó a veedores internacionales pero invitó a dirigentes K

Luego de negarle la entra al expresidente Alberto Fernández, el gobierno chavista convocó a una veintena de gremialistas, políticos y exembajadores K como “acompañantes internacionales”.

El gobierno de Nicolás Maduro invitó a participar a varios dirigentes kirchneristas como “acompañantes internacionales” en las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela, marcadas por una fuerte incertidumbre y la polémica por la deportación de veedores opositores.

La carta fue remitida a través de la embajada argentina en Caracas, donde la Cancillería mantiene bajo cuidados y con asilo a seis colaboradores de María Corina Machado.

“El ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Despacho del Viceministro para América Latina, saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República Argentina acreditada ante el Gobierno Nacional, en la Oportunidad de cursar invitaciones suscritas por el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela Yvan Gil Pinto. Las mismas tienen a bien informar la realización de las elecciones presidenciales de Venezuela pautadas para el 28 de julio del corriente año, así como, extender una cordial invitación a distinguidas personalidades a fin de contar con su participación en calidad de acompañante internacional en este proceso democrático y participativo”, indica el documento que publicó el diario Clarín.

Entre los invitados exclusivos del chavismo están los gremialistas Roberto Baradel, Hugo Yasky, “Cachorro” Godoy y los exembajadores del kirchnerismo y La Cámpora en el Exterior Oscar Laborde, Ariel Basteiro, Carlos Raimundi, Pablo Vila.

Además figuran personalidades como el intendente ultrakirchnerista de Ensenada Mario Secco, el politólogo Atilio Borón y el exsenador y vicepresidente del Frente Grande, Eduardo Sigal.

Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival el domingo al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.

Vetos y deportación de veedores avivan la tensión en torno a las elecciones en Venezuela

La oposición venezolana había invitado por su parte a dirigentes liberales argentinos, que fueron retenidos y luego deportados por el gobierno de Maduro, como el El diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni y el senador libertario Francisco Paoltroni.

“Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela”, manifestó Bongiovanni desde su cuenta de X.

Por su parte, Paoltroni afirmó: “Rodeado por siete soldados fuertemente armados, sin explicación alguna y reteniendo nuestros pasaportes, nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela. El régimen de Maduro está haciendo todo lo posible para evitar caer. Esta situación es una clara violación de nuestros derechos y evidencia el estado de represión y control que el gobierno ejerce sobre sus ciudadanos y visitantes. El domingo Venezuela va a hacer historia”.

Los políticos argentinos no fueron los únicos en verse negada la entrada. Las autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a varios exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro.

“El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar”, relató Moscoso en una rueda de prensa. “Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!”.

El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada. “Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: ‘por favor, tenga la amabilidad, y se retira’ (...). Son showseros”, dijo Cabello en la televisión estatal. “Acá no van a venir a joder”, agregó.

El gobierno chileno, por su parte, envió la noche de este viernes una nota de protesta a Venezuela por negar el ingreso al país de los senadores conservadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast.

“Eso demuestra que todas las palabras de algunos que dicen que esto es una democracia, es simplemente una gran mentira”, aseguró Kast.

También diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre “un baño de sangre” si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.

También este viernes, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, hizo un “llamado urgente para que cesen todas las formas de hostigamiento y persecución contra la oposición política y el proceso electoral en sí”

La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia fueron arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas.

Javier Milei habló con María Corina Machado y le expresó su apoyo antes de las elecciones en Venezuela

Este viernes, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, indicó en su cuenta de X que mantuvo una “grata conversación” con el presidente Javier Milei, que se encuentra en París, en la que le agradeció el apoyo y compromiso del gobierno argentino y del equipo de la Cancillería “durante los momentos difíciles para los venezolanos y para nuestra gente en los comandos de campaña”.

Machado contó que le expresó a Milei “el inquebrantable espíritu libertario de los venezolanos y nuestra convicción de que este 28J será una gesta cívica histórica”.

Según Machado, Milei reafirmó su apoyo a la causa venezolana, destacando su compromiso con los valores democráticos y la libertad. “El presidente Milei me reafirmó su apoyo a nuestra causa, a los valores democráticos y a la libertad”, afirmó la dirigente de la Plataforma Unitaria Democrática.

Milei respondió rápidamente el mensaje de la dirigente opositora: “Siempre estaremos junto al pueblo venezolano en esta lucha por la libertad”, escribió en X.

Más temprano, el vocero presidencial Manuel Adorni había manifestado su deseo de que “el domingo se respete el derecho a votar en Venezuela”.

“Entendemos que los venezolanos están cada vez más cerca de recuperar la plena democracia”, señaló en conferencia de prensa.

También, manifestó su “estupor y consternación ante la decisión del régimen de impedirle al expresidente Alberto Fernández su participación como veedor internacional del proceso electoral”.

Fernández sostuvo el miércoles que el gobierno de Venezuela le pidió que no viajara para participar de la misión de observadores internacionales de las elecciones de ese país porque tenía “dudas sobre (su) imparcialidad”.

“Le fue denegada la entrada al país solo por decir que si el oficialismo es eventualmente derrotado debe aceptar el veredicto popular”, consideró Adorni.