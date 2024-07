Cinthia Fernández expuso a la exmujer de Roberto Castillo y contó las cosas que se enteró de ella

La panelista se mostró cansada de la situación que su pareja está viviendo en medio del divorcio de su ex.

Cinthia Fernández se cansó de la polémica que se generó con Daniela Vera Fontana, la exesposa de Roberto Castillo, su actual pareja, y decidió romper el silencio al aire de LAM. Durante la entrevista, la modelo comentó que estas semanas no han sido fáciles y dio a conocer todas las cosas que se enteró de la ex de Castillo.

“Roberto le pidió muchas veces juntarse con su representante, intentó de todas las maneras y ella le dijo ‘si me junto con vos es para que vuelvas a la casa’”, comentó Cinthia muy afectada por toda la situación.

En ese sentido, señaló que no le gusta nada lo que están viviendo: “La que estamos pariendo de este lado es impresionante, hay cosas que él no las va a decir, a mí no me corresponde, pero yo también estoy cansada”.

También aprovechó para dejar en claro que la ex de Castillo es la responsable de que se filtren muchos datos del divorcio: “Ella es una persona que no es sumisa a la exposición, si no se quiere exponer no hace vivos y mucho menos con sus hijas al lado hablando de su padre y de mí como lo hace”.

“A la hija de Roberto de 12 años que tiene con la primer pareja le dijo ‘linda la noviecita de tu papá, tené mucho cuidado porque es muy peligrosa’. Delante de la bebé de 3 años le dijo ‘venís de co… infeliz’ y empezó a gritar. Esos diálogos están todos grabados, yo me presto a que ella si quiere con todo gusto me demande si estoy mintiendo”, lanzó indignada.

A modo de amenaza, sumó: “Todo está registrado, cada mensaje en el que dice ‘mis hijas no van a estar nunca con esa puta, te voy a arruinar, vas a ser un papá de café’, todo eso sale de ella”.