Video: el tenso reencuentro de Milei con Villarruel en La Rural luego del conflicto por Francia

El Presidente, junto con gran parte de su gabinete, participa de la ceremonia inaugural de la exposición del campo.

El presidente Javier Milei llegó pasadas las 11 de la mañana a La Rural. Se dirigió al palco y saludó a todo su gabinete, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien vivió momentos de tensión por la crisis en la relación con Francia que comenzó tras los comentarios de la funcionaria por el video de los jugadores de la Selección argentina cantando una canción con tintes racistas.

Tras la reunión bilateral que tuvo con su par francés Emmanuel Macron y de haber presenciado la fiesta de inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, el Presidente dará el tradicional discurso que se realiza en la ceremonia inaugural de la exposición del campo.

El encuentro entre ambos funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) se da en medio de un clima de tensión que alcanzó su punto máximo en los últimos días. La polémica surgió luego de que se difundiera un video de un vivo del jugador argentino Enzo Fernández en donde los jugadores argentinos cantaban un tema con connotaciones racistas contra la Selección de Francia. El video despertó fuertes críticas en redes sociales y, además, de compañeros franceses de Fernández en el Chelsea. En base al hecho la Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó una denuncia judicial contra la selección.

#LaRural Así fue el saludo entre Milei y Villarruel en medio de la interna pic.twitter.com/S139MjMwhq — LETRA P (@Letra_P) July 28, 2024

En el marco de esta situación, la vicepresidenta utilizó sus redes sociales para apuntar contra el gobierno francés. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir”, había tuiteado Villarruel. El mensaje completo decía: “La Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. La Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo, yo te banco”.

La reacción de la titular de la Cámara de Senadores generó molestias en el Gobierno, y fue el mismo Presidente quien la cuestionó: “No fue un tuit feliz porque a través de una cuestión deportiva no se puede armar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Lo arregló Kari. Los franceses estaban enojados. Las cuestiones deportivas se resuelven en el plano deportivo. Pero ya está. Cosas que pasan”.

Por su parte, la vice intentó despegarse de sus declaraciones aclaró que siempre quiso “defender a la selección argentina y a los argentinos”, por lo que prefiere “pasar por alto” todas las demás interpretaciones sobre sus dichos. “Lo más importante es apoyar a cada uno de los argentinos y la selección, que nos da tantas alegrías que todos estamos de acuerdo en agradecerles y estar siempre con ellos”, amplió.

El conflicto entre la fórmula comenzó a preocupar al arco político, más aún tras la confirmación del portavoz presidencial, Manuel Adorni, de que no habían mantenido diálogo en los últimos días. “El tema generó un ruido mediático que no debió generarse. Es un tema en donde no estamos de acuerdo, hay opiniones personales entremezcladas con pasiones futboleras y pasiones de gobiernos. No generó ninguna rispidez, solo fue un comentario que no representaba la decisión del Gobierno. Hizo más ruido que lo que fue, fue una pavada”, expresó al respecto el vocero en su conferencia de prensa en Casa Rosada.