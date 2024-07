La respuesta de Maduro a Milei: "Vendepatria, cobarde, no me aguantás un round"

El dictador venezolano celebró los polémicos resultados y criticó al mandatario argentino, quien anticipó que no iba a reconocer otro triunfo del chavismo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió duras palabras al presidente de Argentina, Javier Milei, durante el discurso de victoria que dio tras un controvertido proceso electoral en Venezuela. Según el Consejo Nacional Electoral venezolano, el chavista ganó con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González, aunque se han levantado acusaciones de fraude electoral.

En su discurso, el líder del régimen le contestó al jefe de Estado argentino, quien había adelantado que no iba a reconocer otro fraude electoral: “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Maduro, sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con una serie de descalificaciones contra el presidente de Argentina: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.

Estos comentarios reflejan la creciente tensión entre ambos líderes y destacan el rechazo de Maduro hacia la administración de Milei. Incluso, el jefe de Estado argentino fue uno de los grandes críticos del régimen desde la campaña electoral del año pasado y siempre lo trató como dictador.

Este domingo, mientras se esperaban los resultados oficiales, Milei reclamó al régimen de chavista que respete la voluntad del pueblo venezolano a través de las urnas. “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, manifestó el economista libertario. A través de su cuenta de X, señaló que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”.

El tuit del jefe de Estado argentino causó enojo en el régimen venezolano, que de inmediato se expresó a través de su canciller Yvan Gil. “Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotarán el fascismo que promueves”, sentenció el funcionario de Maduro con un furibundo tuit contra Milei.

Minutos antes de conocerse los resultados, la canciller del Gobierno argentino, Diana Mondino, le pidió al líder chavista que “reconozca la derrota”. “La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35%. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad”, expresó la ministra de Relaciones Exteriores.

Luego de las declaraciones de Maduro, habló la líder de la oposición, María Corina Machado, quien aseguró que Edmundo González Urrutia es el verdadero presidente electo de Venezuela y que la oposición obtuvo el 70% de los votos en los comicios celebrados este domingo.

“Ganamos y todo el mundo lo sabe”, dijo Machado en una rueda de prensa. “Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia (...). González Urrutia obtuvo el 70% de los votos y Nicolás Maduro 30%. Esta es la verdad”, aseveró.

La presidente del partido Vente Venezuela dijo que “esto no es un fraude más. Esto es desconocer y violar la soberanía popular”.

Por su parte, el candidato opositor envió un mensaje en el que confirmó que se mantendrán en la defensa de los verdaderos resultados: “Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada”. Así mismo, aclaró que la declaración “no se trata de una llamada a la calle a violencia”.