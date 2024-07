Daniela Celis le regaló 21 juguetes a Thiago Medina por su cumpleaños: así fue el tierno momento

Este domingo, la exparticipante de “Gran Hermano” sorprendió al papá de sus hijas. Además, hicieron un megafestejo rodeados de familiares y amigos.

Daniela Celis sorprendió a Thiago Medina con 21 regalos por haber cumplido este domingo la mayoría de edad. El detalle fue que la exparticipante de Gran Hermano decidió obsequiarle un juguete por año.

“Hoy con el cumpleañero Thiago. Arrancamos con unas medialunas de jamón y queso. Qué rico desayuno”, comenzó diciendo la pareja del joven en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Luego reveló que él no sabía lo que le esperaba para celebrar su mayoría de edad. “21 regalos Y si, así entre carcajadas... Qué linda sensación es poder tener todos los juguetes que siempre quisiste desde chiquitito”, destacó su pareja y mamá de las gemelas Aimé y Laia.

Sin embargo, destacó que el joven abrió 20 regalos y no se dio cuenta de que faltaba el más importante. “Faltaba un regalo para que sean 21 y él no se había dado cuenta. Estaba en shock”, admitió sobre su reacción al ver el último. Y explicó: “Él usaba el monopatín eléctrico de todos los vecinos... Él me lo pidió, lo manifestó, lo quiso durante un montón de tiempo y, bueno, llegó su merecido regalo”.

A modo de cierre, reveló: “Feliz y contento, salió a pasear por todo el barrio”. “Y como lo dulce, generoso y humilde que es, obviamente se lo prestó a toda la familia para que nos divirtamos en una tarde espectacular de cumpleaños”. “Deseo que siempre seas muy feliz y nunca pierdas la esencia que tenés de compartir tu felicidad con todo el resto del mundo. Te amo”, concluyó muy enamorada su pareja.