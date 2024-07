Corina Machado aseguró que la oposición logró el 70% de votos: “La victoria es abrumadora”

La dirigente opositora señaló que el Comando con Venezuela cuenta con el 100% de las actas y que la comunidad internacional sabe lo que ocurrió este domingo en el país. “Todos sabemos lo que ya pasó”.

La líder de la oposición, María Corina Machado aseguró que Edmundo González Urrutia es el verdadero presidente electo de Venezuela y que la oposición obtuvo el 70% de los votos en los comicios celebrados este domingo.

“Ganamos y todo el mundo lo sabe”, dijo Machado en una rueda de prensa. “Queremos decirle a toda Venezuela y el mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia (...). González Urrutia obtuvo el 70% de los votos y Nicolás Maduro 30%. Esta es la verdad”, aseveró.

“Queremos decirles a todos los venezolanos que Venezuela tiene un nuevo presidente y es Edmundo González Urrutia. Ganamos y todo el mundo lo sabe”, sentenció la dirigente con el candidato de la alianza opositora a su lado.

Machado señaló que la comunidad internacional sabe lo que ocurrió este domingo en Venezuela. “Todos sabemos lo que ya pasó”. Llamó a los miembros de mesa en todo el país a mantenerse en los centros de votación y obtener las cartas de votación.

La presidente del partido Vente Venezuela dijo que “esto no es un fraude más. Esto es desconocer y violar la soberanía popular”.

Por su parte, el candidato opositor denunció que fueron violadas “todas las normas” del proceso y envió un mensaje en el que confirmó que se mantendrán en la defensa de los verdaderos resultados.

“Los venezolanos y el mundo entero saben lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy, aquí se han violado todas las normas, al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas”, dijo el ex embajador, quien se encontraba junto a la líder antichavista.

El Consejo Electoral de Venezuela declaró como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este domingo con el 51% de los votos, Tras la divulgación del primer boletín de los comicios líderes de la comunidad internacional expresaron su preocupación por el fraude ocurrido en el país caribeño.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, exigió un recuento “justo y transparente” de los votos. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que “es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas”.

Uno de los mensajes más contundentes, fue el del presidente chileno Gabriel Boric: “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

El jefe de Estado chileno se refirió a los datos difundidos por el CNE -ente controlado por el chavismo- que sorprendió al mundo al dar como ganador “irreversible” al dictador venezolano. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, agregó el presidente.

En el mismo tono, agregó: “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.