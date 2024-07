Fátima Florez sorprendió en vivo a Norberto Marcos y se refirió a la posibilidad de reconciliarse

Después de que el productor teatral diera a entender que no le cerraba la puerta al amor, la humorista le respondió de una forma inesperada.

Norberto Marcos reapareció en los medios este martes, meses después que su ex, Fátima Florez, se separara del presidente de la Nación, Javier Milei.

En diálogo con A la tarde, el productor teatral no descartó volver a estar en pareja con la humorista e indicó que factores tendrían que darse para la reconciliación.

“Mi reacción, primero, sería de extremo cuidado, y segundo, de conversar muchas cosas, para un lado y para el otro, porque seguramente yo habré cometido muchos errores”, explicó ante la hipotética situación.

Daniel Ambrosino le preguntó: “¿La puerta no la cerrás?”. “No, por supuesto que no”, respondió él. Al escucharlo, el panelista Luis Bremer profundizó y consultó: “¿Sentís que los hombres que vinieron después de vos la cuidaron con igual cariño que vos lo hiciste?”.

“No soy quién para decirlo. Son cosas distintas, el trabajo y el amor. No tiene que ver una cosa con la otra. Si bien el trabajo también hay que hacerlo con amor, y cuanto más amor le pongas mejor van a ser los resultados, partiendo de esa base, cuanto más amor le pongas a la situación mejor van a salir las cosas, si eso es así, la ecuación va a dar que la persona que la ama es la que mejor le va a hacer en el trabajo”, contestó él, haciendo una diferencia en cómo se manejaba él en comparación a Guillermo Marín, actual productor de Fátima.

Mientras aun Marcos seguía en el móvil, Florez le envió un mensaje a Ambrosino para que lo leyera al aire. Aunque no dijo mucho, ella tampoco le cerró la puerta a una reconciliación. “Me gusta la armonía, no sé convivir con el conflicto”, expresó la comediante.