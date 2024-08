Mitre y Güemes ponen en marcha la 13ª fecha del Torneo Anual

El Aurinegro recibe al Gaucho desde las 15.30 en La Banda.

Mitre recibirá a Güemes esta tarde en el partido que abrirá el noveno capítulo del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El duelo arrancará a las 15.30 en el predio de Produnoa que posee el Aurinegro en la ciudad de La Banda.

Ambos buscarán reencontrarse con el triunfo, ya que Mitre viene de empatar con Unión Santiago y el Gaucho cayó ante Yanda en la fecha pasada.

El Aurinegro se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Zona Capital con 14 puntos, mientras que Güemes está último con 4 unidades.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA

VIERNES 2 DE AGOSTO

15.30 Mitre vs. Güemes (predio Produnoa a puertas cerradas)

DOMINGO 4 DE AGOSTO

11, Central Córdoba vs. Yanda (predio sintético en El Zanjón a puertas cerradas)

16, Unión Santiago vs. Estudiantes (solo público local)

16, Villa Unión vs. Central Argentino (solo público local)

16, Sarmiento vs. Agua y Energía (solo público local)

16, Clodomira vs. Banfield (solo público local)

16, Instituto Santiago vs. Independiente de Fernández (cancha de Central Argentino solo público local)

16, Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres (solo público local)

16, Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán (solo público local)