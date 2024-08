Una conductora dio marcha atrás en un estacionamiento y terminó con el auto suspendido en el aire

La mujer, que recién había obtenido la licencia de conducir, intentó realizar una maniobra para salir del lugar, y quedó con la parte trasera de su vehículo colgando desde el tercer piso.

Una situación inusual y alarmante sacudió a Ibiza, cuando una conductora de 49 años, aún considerada “principiante”, protagonizó un accidente que podría haber terminado en tragedia. El hecho ocurrió en un estacionamiento céntrico ubicado en la avenida de Ignasi Wallis. La mujer, al intentar realizar una maniobra para salir del lugar, terminó dejando la parte trasera de su vehículo colgando desde el tercer piso. Lo que comenzó como un simple error al dar marcha atrás se convirtió en un incidente que generó gran conmoción tanto para la protagonista como para los espectadores.

Todo sucedió cuando la conductora, con registro de manejo nuevo, intentaba descender una de las rampas del estacionamiento. De acuerdo con los relatos proporcionados por sus familiares, otro automóvil apareció de repente, lo que provocó que la mujer decidiera retroceder para darle paso. Sin embargo, la ansiedad que le generó la situación la llevó a cometer un error crucial: al activar la marcha atrás, pisó el acelerador a fondo, lo que hizo que su coche se precipitara violentamente contra una pared del edificio, atravesándola. El impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó suspendido en el aire, colgando al borde del abismo.

Afortunadamente, el auto no llegó a caer desde el tercer piso, lo que habría resultado en una tragedia. Aunque quedó peligrosamente incrustado en la estructura del estacionamiento, la mujer logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas de gravedad. Según informó su marido, solo presentaba un cuadro leve de ansiedad y un dolor en el cuello. “Gracias a Dios, no le ha sucedido nada a ella”, expresó visiblemente aliviado.

El incidente atrajo la atención de los servicios de emergencia, quienes rápidamente acudieron al lugar para asegurar la zona y recuperar el vehículo. La policía local debió cortar uno de los carriles de la avenida para facilitar las labores de rescate y evitar cualquier riesgo adicional.

Las imágenes y videos del impactante suceso no tardaron en viralizarse en las redes sociales, generando asombro y comentarios entre los usuarios.