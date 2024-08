Miguel Ángel Russo dejó de ser el entrenador de Rosario Central

El experimentado director técnico deja el cargo tras un año y medio en donde logró sacar campeón al 'Canalla' de la Liga Profesional tras 36 años.

El experimentado entrenador Miguel Ángel Russo dejó su cargo en Rosario Central por motivos personales y se va tras un año y medio al mando del equipo donde consiguió la Copa de la Liga 2023.

Tras la heroica clasificación ante Internacional de Porto Alegre en la Copa Sudamericana y el mal arranque en la Liga Profesional de Fútbol, el entrenador de 68 años mantuvo una reunión con los directivos por el mercado de pases y esta mañana se despidió del plantel.

En un video, Russo le envió un mensaje de despedida a los hinchas de Rosario Central: "Uno, con dolor, entiende que es el momento de dar un paso al costado. Creo que es lo mejor para el club, a nivel de fútbol. Uno siempre busca un club de otra forma, que siga creciendo. Agradecerles a los jugadores, al personal del club, a Gonzalo y Carolina todo lo que han hecho por el club y lo que están haciendo. Entiendo, por una decisión mía, que este es el momento y la forma. Con dolor, porque a uno no le gusta tomar estas decisiones. El club está por encima de todas las cosas. Todo va a ir bien, mejor. Les mando un abrazo grande. Les agradezco por todo el cariño y afecto".

"Me tocó salir campeón, pero eso queda en la historia. El presente hoy es otra cosa. Entiendo que son las decisiones que uno tiene que tomar. El club está por encima de todo. Contento por todo lo que está haciendo el club, por todo lo que va a seguir haciendo y logrando. Uno siempre al lado de la gente que está. La pertenencia con el club es amplia. La vida sigue. Agradecerles a mis jugadores por todo. No es fácil lograr un campeonato. El presente es otro. Uno tiene que saber tomar las decisiones, que son lo mejor para el club y no para mí" añadió el oriundo de Lanús.

Por último, el entrenador confesó que se alejará del fútbol profesional: "Sé que esta es mi casa. Por eso, tomo esta decisión que es la mejor para el club, por encima mío. Entiendan este momento mío. Yo lo entiendo más para el club que por mí. Este club está para cosa más grandes. Son situaciones y son momentos que uno decide dar un paso al costado. Creo que es lo mejor. El club va a seguir creciendo. Me tomaré un tiempo de descanso. Es muy exigente el fútbol actual".

El director técnico no había estado al frente del equipo en la última práctica y el entrenador de la reserva, Matías Lequi, se hará cargo del plantel interinamente. Rosario Central se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata el lunes y luego se medirá ante Newell’s Old Boys en una nueva edición del clásico de la ciudad.