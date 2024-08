Calculan que en Tafí del Valle el fuego consumió 1200 hectáreas

Los picos montañosos quedaron quenados y la preocupación de las autoridades apunta a resguardar la seguridad de los pobladores.

El fuego en Tafí del Valle se acercó a la zona donde está ubicada la planta que provee de energía a todos los vecinos. Sin embargo, el intendente, Francisco Caliva, aseguró que no están riesgo el suministro de energía.

"Se quemó lo que tenía que quemarse y se controló toda la zona -dijo Caliva-. El fuego se acercó a unos 150 metros. En otra zona estaba a 800 metros de la zona del Cristo, donde está la planta de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)", detalló.

Caliva remarcó que esa zona es la que más preocupa en este momento por la provisión del agua potable. "Es donde están todas las cisternas y se potabiliza el agua para consumo", resaltó.

El funcionario dijo que este incendio es uno de los más grandes que se han registrado en Tafí del Valle. El fuego se potenció por el viento. Se calculan 1.200 hectáreas quemadas hasta ahora.

"Trabajan los bomberos, Defensa Civil, y los empleados municipales para contener el fuego -dijo Caliva-. Hay mucha voluntad por ayudar, pero no todos pueden acercarse al fuego porque es peligroso. Más de 200 personas trabajan en los operativos", precisó.

Caliva dijo que no se sabe por ahora cuáles fueron las causas que desataron el fuego. "Algunos dicen que queman el pastizal para que mejore el pasto, pero no se sabe -afirmó Caliva-. Alguien lo hizo porque es una costumbre del lugareño, pero no sabemos más detalles", respondió.

Fuente: La Gaceta