Aerosmith anunció que se retira de los escenarios

La banda de rock tomó la decisión por los problemas en la voz de su cantante y líder Steven Tyler.

El emblemático grupo de rock estadounidense Aerosmith anunció su retiro de las giras, después de que la banda confirmara que la recuperación de la lesión en las cuerdas vocales de su líder, Steven Tyler, es “imposible”.

En un comunicado oficial, los intérpretes de éxitos como “I Don’t Want to Miss a Thing”, “Dream On” y “Walk This Way”, expresaron: “Como ustedes lo saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar la voz que tenía antes de lesionarse. Le hemos visto luchar a pesar de tener a su lado al mejor equipo médico. Tristemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal”.

En septiembre de 2023, la banda tomó la “desgarradora y difícil, pero necesaria, decisión” de cancelar todas las fechas restantes de su gira de despedida, titulada “Peace Out”, debido a que Tyler necesitaba “cuidados continuos” por la fractura de laringe que sufrió tras brindar tan solo tres espectáculos.

Según el anuncio brindado en aquel momento, los daños eran “más graves de lo que se pensaba inicialmente”, pero estaba “recibiendo el mejor tratamiento médico disponible para garantizar que su recuperación sea rápida”.

El músico también lamentó la noticia en su cuenta personal de Instagram, en la que escribió: “Se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darles la actuación que se merecen”.

Inicialmente se reprogramaron una serie de shows previstos en Estados Unidos y Canadá, pero en abril pasado confirmaron su aparente regreso con diversos conciertos que se extendían hasta febrero de 2025, los cuales acaban de ser cancelados por completo.

El guitarrista de Queen, Sir Brian May, expresó sus sentimientos en Instagram, diciendo que el comunicado lo “hizo llorar” y que Aerosmith ha sido una parte significativa de su vida, al igual que para millones de fanáticos del rock. “Steve Tyler es uno de los mejores vocalistas y frontman de todos los tiempos y es desgarrador que su extraordinaria voz se haya visto tan dañada. Todas las cosas pasan, pero el inspirador trabajo de Aerosmith perdurará, junto con los recuerdos de una de las bandas más increíbles que jamás haya pisado un escenario”, añadió.

La banda de rock estadounidense The Black Crowes, que fue telonera de la gira, expresó en X: “Estamos conmocionados y tristes por la noticia de hoy. Solo queremos expresar nuestro cariño y respeto a nuestros amigos. Gracias de corazón por todos los increíbles [recuerdos]”.

Aerosmith, formado por los miembros fundadores Tyler, el guitarrista principal Joe Perry, el bajista Tom Hamilton, el guitarrista Brad Whitford y el batería fundador Joey Kramer, declaró que había sido “el honor de nuestras vidas que nuestra música formara parte de la suya”. En su comunicado, añadieron: “Fue en 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith”.

La lesión del líder de la banda no es un evento aislado en la historia de Aerosmith. En 2006, tuvieron que cancelar fechas de otra gira porque el cantante se sometió a una cirugía para corregir un vaso sanguíneo en sus cuerdas vocales.

Este procedimiento fue documentado en la película La increíble máquina humana de National Geographic, donde se destacó la relevancia que tuvo la voz de Steven Tyler para el éxito de la banda, que destacó con grandes trabajos discográficos como Toys in the Attic (1975) y Rocks (1976). Afortunadamente, en esa ocasión, la cirugía fue exitosa.