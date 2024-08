Otra vez cancelaron los vuelos de American Airlines desde Miami y crece la preocupación de los argentinos

La empresa adjudicó las demoras a “desperfectos técnicos” de los aviones y “malas condiciones climáticas” por el huracán Debby.

Miles de argentinos siguen varados en los aeropuertos de Miami y Nueva York luego de una serie de cancelaciones de vuelos de American Airlines que tenían como destino final el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según pudo saber el diario La Nación, más de 1000 pasajeros todavía esperan una respuesta para regresar al país. La compañía estadounidense canceló las últimas tres operaciones aéreas con destino a la terminal internacional de Buenos Aires y crece la preocupación.

Las complicaciones comenzaron el pasado viernes, cuando varios aviones despegaron y -tras poco más de 20 minutos de vuelo- la tripulación les informó a los pasajeros que debían regresar al aeropuerto debido a “problemas de presurización”. Esta situación se repitió más de una vez, por lo que desde el comienzo del fin de semana la compañía registró cinco vuelos cancelados hacia la Argentina: el vuelo 907, con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que tenía previsto despegar de Florida el viernes por la noche; el vuelo 931, que salía de Miami a las 20.05; el vuelo 953 desde Nueva York el sábado a la noche; y dos vuelos provenientes de Miami que salían a las 5 y a las 6.24 de este domingo, el 900 y el 908.

Desde American Airlines aseguraron que las cancelaciones se deben al clima de la zona (de cara a la amenaza del huracán categoría 1 Debby, que azota a gran parte de la Florida), pero no aclararon cuánto tardará en normalizarse el servicio.

Uno de los pasajeros varados, que también es agente de viajes, Daniel Puddu, precisó que la situación se regularizará completamente recién para el próximo lunes. “En esta semana, a partir de martes o miércoles ya saldrán los vuelos al 100%, pero sin lugar para reacomodar a los que quedaron varados”, consideró.

Además, el experto explicó que la mayoría de los vuelos figuran como programados y sin demoras ni cancelaciones, pero que las modificaciones pueden producirse hasta una hora antes. “Como consejo: si el vuelo figura ‘OK’, andá al aeropuerto”, recomendó.

Mientras tanto, y pese a la justificación de American sobre las condiciones climáticas, otras empresas con el mismo destino continúan operativas, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. “Los vuelos de Aerolíneas están operativos. Ayer llegó un vuelo desde Miami, y este lunes otro por la madrugada y también otro de JFK”, precisaron fuentes de la compañía de bandera.

Sobre cómo pueden verse afectados los vuelos debido al fenómeno climático que recientemente se transformó en un huracán categoría 1, desde Aerolíneas especificaron que, al desarrollarse sobre la costa oeste de Florida, “no afectará la operación de los vuelos”, por lo que no deberían registrarse demoras por este motivo.

Florencia, otra de las pasajeras demoradas en el Aeropuerto Internacional de Miami desde el viernes, relató que están pasando “el peor momento de sus vidas”. “Hay un maltrato continuo, abuso verbal y psicológico. Es un horror todo lo que pasó, no tiene sentido”, dijo.

“Es como estar en un chiste, estamos atrapados porque no hubo nada de apoyo”, marcó y detalló: “No hay hoteles, o te mandan a algunos que no tienen lugar; los vouchers que te dan para comer no tienen sentido con los precios que se manejan. Hace cuatro días estoy en un loop; con la misma ropa, viniendo todos los días al aeropuerto”.