Estela de Carlotto: “Se ve claramente que Maduro está trampeando; será un dictador”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que el régimen bolivariano está ofendiendo la memoria de Hugo Chávez. “No tienen las boletas, no tienen nada”, dijo.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reconoció este lunes el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas celebradas el fin de semana pasado. En este sentido, aseguró que el dictador de Venezuela “ha trampeado” los comicios y, de esta manera, está “ofendiendo” la memoria de Hugo Chávez.

Al ser consultada por si había escuchado las recientes declaraciones de Cristina Kirchner, quien desde México le pidio a la dictadura chavista que publique las actas electorales, De Carlotto respondió de forma afirmativa y opinó que la realidad que atraviesa el país caribeño “no es fácil”.

Y en una línea similar a la expuesta por la ex Presidenta, completó: “Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (Hugo Chávez). Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas”.

Respecto a los resultados finales de las elecciones presidenciales de Venezuela, la dirigente de Derechos Humanos opinó que el dictador Maduro “ha trampeado” los comicios. “Será un dictador... y los de ahora están votados pero serán dictadores también”.

Luego, Carlotto sostuvo que Maduro “está ofendiendo” a la memoria de Hugo Chávez, al considerar que “está trampeando” y no tiene “cómo” justificar la victoria electoral que se adjudicó. “No tiene las boletas, no tiene nada”, dijo.

“Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias”, planteó.

El último sábado, la ex presidenta Cristina Kirchner habló por primera vez de los comicios en los que Nicolás Maduro se impuso por medio del fraude. Y si bien dijo que adhiere al comunicado de AMLO, Lula da Silva y Gustavo Petro, mandatarios de México, Brasil y Colombia respectivamente, al mismo tiempo pidió por la transparencia de los resultados.

En el marco del cierre de un curso internacional sobre “Realidad política y electoral de América Latina”, CFK comenzó su intervención diciendo que la libertad es la gran utopía que tuvo la región en el siglo XX y defendió “el principio de no injerencia en los asuntos de los otros países”. “Siempre hemos respetado en la América del Sur que no somos todos iguales y respetamos las dignidades culturales. Y en ese sentido, debo reconocer como principio rector que informó a la región, y que debe seguir informando a la región, lo que México ha sostenido históricamente: la no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política y cultural”, señaló.

Con respecto al fraude electoral denunciado el pasado domingo en los comicios del país, Cristina Kirchner dijo que adhiere al comunicado firmado por AMLO, Lula y Petro, aunque pidió por la publicación de las actas electorales. “Pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas”, exclamó. Y enfatizó: “Es lo que tenemos que pedir, que se publiquen”.

“Ayer escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer el resultado del escrutinio de un total de 96,87 de los votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados y lo que obtuvo cada uno de los candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado, que, por lo tanto, no tenía las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales, en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático, que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral”, explicó CFK en su discurso en México.

En respuesta a estas declaraciones, ayer domingo Diosdado Cabello, número dos de Nicolás Maduro, apuntó implícitamente contra la ex mandataria. En el marco del programa número 488 de “Con el mazo dando”, ciclo que conduce el propio Cabello, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que en Argentina “han traicionado el legado de (Néstor) Kirchner, de Perón y al pueblo”.

“Contra Venezuela, contra Chávez y contra Nicolás Maduro hay una gran envidia. Pero en el fondo, aquí en Venezuela, este proyecto se ha mantenido y ellos han terminado entregando los gobiernos a la extrema derecha porque no han sido consecuentes con el pueblo que los eligió”, arremetió.

Asimismo, remarcó que en otros países de América Latina “vienen elecciones, gana la extrema derecha y los barren, los maltratan, los persiguen y los meten presos”, y en esa línea cuestionó: “Entonces, ¿quién está traicionando el legado de quién? Aquí andan jóvenes argentinos peronistas, uno los abraza y casi que lloran”.

Por otro lado, Cabello también pronunció fuertes palabras contra Alberto Fernández, quien por orden del régimen chavista finalmente no viajó a Venezuela como veedor de las elecciones presidenciales. El número dos del dictador venezolano responsabilizó al antecesor de Javier Milei por entregarle el Gobierno al referente libertario. “(Gabriel, presidente de Chile) Boric se mete con Venezuela por allá. Boric. Boboric. Merluzo Boric se mete con Venezuela… El fascista de Milei. Y entonces a Milei le hace la fiesta Alberto Fernández. ¿Y por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, de Perón… Ellos traicionaron a su propio pueblo. No quieren opinar sobre Venezuela”, subrayó la mano derecha de Maduro.