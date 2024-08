La frase de Alberto Fernández a su abogado cuando le preguntó por el supuesto maltrato físico hacia Fabiola Yáñez

El letrado dio detalles de una charla que mantuvo con el expresidente luego de que se encontrara material en el celular de su secretaria, María Cantero, que se constituía como presunta prueba de violencia de género contra la exprimera dama.

El abogado de Alberto Fernández y también defensor de Fabiola Yáñez, Juan Pablo Fioribello, habló en medio del terremoto político que generó el hallazgo por parte de la Justicia de chats, fotografías y hasta un video que serían prueba del maltrato físico que presuntamente Alberto Fernández ejercía sobre la ahroa exprimera dama. El letrado, que mantuvo un intercambio con Luis Novaresio y cuya entrevista completa se transmitirá por la pantalla de LN+ esta medianoche, reveló detalles de la conversación que tuvo con el expresidente respecto de la evidencia que fue encontrada en el celular de María Cantero, histórica secretaria del exjefe de Estado.

“Cuando terminé de hablar con Fabiola, que se terminó de hacer la audiencia, llamé a Alberto Fernández y le dije ‘vení porque te quiero ver. Encontrémonos para tomar un café. Te quiero ver cara a cara’. Le pregunté lo mismo: ‘¿vos le pegaste? No me importa si fuiste o no buen presidente. Estoy evaluando otra cosa… El acto de que le hayas pegado a una mujer, en este caso a Fabiola. ¿Vos le pegaste?’. Me dijo: ‘Yo te juro por Dios que en la vida le pegué a una mujer’, rememoró Fioribello.

“Después de eso insistió en que tenía mil defectos como cualquier persona por las cosas políticas que vivió. Pero aclaró que si de algo estaba seguro era que nunca en su vida tuvo un acto de violencia y de pegarle a una mujer’. Hasta se emocionó al decírmelo. Estábamos solos, tomando un café y compartiendo una mesa. Me dijo ‘nunca en la vida le pegué a una mujer. Y nunca en la vida le puse una mano encima a Fabiola. Te pido por favor que me creas’”, completó.