Córdoba: frenó en la carnicería y le robaron el auto con su hija de 14 años adentro

La adolescente estaba adentro del auto cuando el delincuente entró armado y aceleró a toda velocidad. Su padre estaba entrando a la carnicería cuando ocurrió la impactante secuencia.

Un impactante robo casi termina en tragedia en Córdoba capital, cuando un hombre frenó su auto para comprar en una carnicería y un delincuente se lo robó con su hija de 14 años adentro. La adolescente tomó una arriesgada decisión para evitar el secuestro.

La dramática secuencia ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando Lucas y su hija estacionaron su Peugeot 206 a unos 20 metros de la carnicería ubicada sobre la avenida Chacal del barrio UOCRA, ubicado en la zona norte de la capital cordobesa.

La imagen captada por una cámara de seguridad de un local muestra el momento en el que el hombre de 43 años bajó del vehículo para hacer las compras y su hija quedó adentro, esperando que regresara en unos pocos minutos.

Pero solo unos segundos después apareció un delincuente vestido de rojo que previamente había seguido la escena desde una moto en la que estaba junto a su cómplice. El ladrón aprovechó el momento en que el hombre bajó y se subió al auto que había quedado abierto.

En la parte trasera del auto estaba sentada la adolescente, quien se demoró apenas un segundo en percatarse de lo que estaba ocurriendo. Cuando el delincuente la amenazó con el arma y la insultó, la joven decidió lanzarse del auto para salvarse del secuestro.

Una vez que la adolescente bajó del auto, el agresor aceleró a toda velocidad y se escapó con la puerta trasera abierta. En paralelo, el padre de la víctima escuchó los gritos y salió a correr el auto, pero ya era tarde para alcanzarlo.

“Lo primero que pensé fue en ella, me entró la desesperación y el acto reflejo fue perseguirlo, pero ahora me arrepiento porque me podría haber matado de un tiro”, contó Lucas.

Con la voz quebrada por el dramático momento que vivió, el hombre reveló que la adolescente “sigue en shock y hace dos días que no duerme”. “Mi cabeza está puesta en mi familia y no en el auto, lo material puede volver o no”, reflexionó sobre el robo ocurrido hace unos días.