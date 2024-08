La nadadora paraguaya Luana Alonso habló tras las polémicas acusaciones en la Villa Olímpica

A pesar de haber terminado su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la nadadora paraguaya Luana Alonso sigue dando de qué hablar.

Finalmente, la joven de 20 años decidió romper el silencio después de varios días en los que su nombre y sus fotos recorriendo París estuvieron en las primeras planas de los medios deportivos. A través de su cuenta de Instagram, en donde pasó de tener 100 mil seguidores a más de 700 mil, Alonso publicó una imagen junto al mensaje: “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningun lado, dejen de dinfundir información falsa”.

“No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, sentenció la atleta que quedó fuera en las eliminatorias de los 100 metros mariposa tras llegar en sexto puesto.

Lo cierto es que, recientemente, fue Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo desde 2017, el que brindó declaraciones al respecto en una entrevista con ABC Cardinal: “Nosotros le pedimos a la jefa de misión, Larissa, que trate de conversar con ella pidiendo que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación y ese es un lugar donde uno no puede estar cuando no es parte de una delegación”.

Según se pudo apreciar en una de sus últimas publicaciones en redes, la nadadora ya habría abandonado el viejo continente para recalar nuevamente en Estados Unidos, país en el que reside (en Texas) y que le hubiera gustado representar, según las últimas informaciones de los medios paraguayos.

Recientemente, el periódico La Nación de Paraguay se hizo eco de unas llamativas declaraciones que realizó Alonso a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales. “Yo le quiero representar más a Estados Unidos”, reconocía la joven en un video que realizó antes de competir en París.

“Me amenazan con que van a subir un comunicado, con que yo me voy a ir por universalidad, si yo sustento mi deporte es gracias a mis sponsors, me quieren humillar y decir ´no es la gran cosa que te vayas por universalidad´ y tipo nunca ninguna mujer paraguaya hizo marca para los Juegos Olímpicos, y que me digan eso y encima yo estoy a un segundo que no es nada (...) En vez de apoyar y decir ´pucha, confiamos en los deportistas´, no tipo ´vos te vas por universalidad, ni nos importa, por eso no da gusto representarle a Paraguay y si es por mí, volvería a la universidad”, fueron las declaraciones que recopiló el medio en cuestión.

Tras esta noticia, que dio de qué hablar en el país sudamericano, Pérez volvió a tomar la palabra. “Leí, dice que quiere competir por Estados Unidos. En Estados Unidos no hay universalidad, ahí te clasificás por tiempo y marca. Acá se clasificó (a París) solo por ser paraguaya, ¿Entendés? O sea, dos más dos, cuatro”, remarcó el máximo responsable del Comité Olímpico Paraguayo en diálogo con la emisora radial Monumental.

El nombre de Luana Alonso comenzó a tomar relevancia después de su participación en los Juegos y de anunciar su retirada de la natación con tan solo 20 años tras no haber hecho un buen papel en las pruebas. Posteriormente, se vio en el foco de la polémica al ser expulsada de la Villa por su delegación al generar “un ambiente inapropiado”.

Nacida el 19 de marzo de 2004 en Asunción, Paraguay, Alonso mostró desde temprana edad un profundo interés por la natación, alentada por su abuelo a los cuatro años. Comenzó a competir a los seis y rápidamente ganó reconocimiento a nivel nacional.

Su talento la llevó a destacar en competiciones como los Campeonatos Sudamericanos de Natación 2021 en Argentina, así como en Budapest 2022 y Doha 2024. Debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo el puesto 28 en los 100 metros mariposa con un tiempo de 1:00.37. En los Juegos de París 2024, compitió nuevamente en la misma prueba, pero no logró avanzar a las semifinales y quedó sexta en su serie con un tiempo de 1:03.09.

Aunque se retiró de la natación competitiva, agregó que no descarta un posible regreso al deporte en el futuro ya que según ella misma manifestó, “no es un adiós, es un hasta pronto”.