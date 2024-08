Tras reunirse con la fiscalía, Fabiola Yañez prepara su declaración contra Alberto Fernández

A través de una videoconferencia, la ex primera dama mantuvo contacto con miembros de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

La denuncia penal de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández avanza en la Justicia Federal. La ex primera dama se reunió este jueves 8 de agosto, vía videoconferencia, con integrantes de la fiscalía especializada en violencia de género, donde tramita el expediente en el que se investigan las agresiones físicos y el hostigamiento que aseguró haber sufrido por parte del ex jefe de Estado y a la postre su ex pareja.

Según informó el sitio oficial de la procuración, profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), pertenecientes a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, interinamente a cargo del Carlos Rívolo, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, mantuvieron esta mañana una entrevista por videoconferencia con Yañez.

La unidad explicó, además, que “los pormenores del encuentro permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima”.

El paso significa la antesala de una futura declaración de la denunciante ante el fiscal que instruye la causa. Allí se intenta dilucidar el tenor de las agresiones, merituando el material probatorio encontrado y que fue uno de los motores de la causa. Se trata de las fotos, videos y audios hallados en el celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, a quien se le había peritado el teléfono en el marco de otra investigación.

La ex pareja de Fernández sigue las instancias judiciales desde España, donde se radicó junto a su hijo, fruto de la relación que mantuvo con el ex presidente. La denuncia se concretó esta semana, generando un profundo impacto político de nivel nacional y con repercusión en otros países del planeta. Se trata de la primera vez que un ex presidente argentina es investigado por la justicia por acusaciones de violencia de género que se habrían cometido mientras ejercía la primera magistratura.

La causa judicial en contra de Alberto Fernández es, en principio, por lesiones leves. Está a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien, a su vez, halló el material mientras investigaba al ex presidente por presunto tráfico de influencia. Al revisar el celular de su secretaria, los peritos descubrieron que había material que daba cuenta de violencia hacia Yañez.

En posesión de ese material, Ercolini le dio participación a la unidad especializada en violencia de género, que llevó adelante la comunicación con la víctima. Luego, Fabiola Yañez decidió formalizar la denuncia contra el ex presidente.

El encuentro de esta mañana se dio en el marco de ese proceso, y tuvo como fin informar a la denunciante del camino que seguirá la investigación en la Justicia, las derivaciones que tendrá la causa y los derechos que la asisten como víctima.

No se conoció hasta el momento la fecha en la que será llamada a declarar, aunque se trata de uno de los próximos pasos en el marco de la investigación. El procedimiento que llevó adelante la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas está relacionado con garantizar el resguardo a una persona en situación de vulnerabilidad.

Alberto Fernández, en tanto, fue notificado formalmente durante esta jornada de la imputación que pesa en su contra. Lo hicieron efectivos de la Policía Federal, quienes llevaron a su domicilio, en el barrio Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, la comunicación judicial.

El ex presidente había asegurado que se informó de las acusaciones en su contra “a través de los medios de comunicación”. Tras el paso judicial concretado recién en esta jornada, Fernández deberá designar un abogado defensor y podrá acceder a la información vertida en el expediente, en donde entre otras cosas se encuentra el material audiovisual que lo incriminaría, siendo una de las partes involucradas.