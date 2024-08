Estas son las cinco frases de una persona que tiene una mentalidad pobre

El orador motivacional Robert Kiyosaki asegura que alguien ‘rico’ nunca las usaría; descubrí más detalles en esta nota.

Con el libro Padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki fue conocido a nivel mundial por relatar sus experiencias personales y contar sus aprendizajes. El empresario enseña tres cosas fundamentales: ahorrar, invertir en negocios y crear riquezas. Se convirtió en un conferencista y orador motivacional que habla en eventos, entrevistas, videos y escribe respecto al manejo de las finanzas y la economía.

En las lecciones que plasmó en su libro, detalló en la importancia de la educación financiera, el trabajo duro, ahorrar y tener la mentalidad correcta para alcanzar sus objetivos. Lo escribió con varios ejemplos de su vida relacionados con su carrera y sus finanzas.

En una entrevista con GO Banking Rates, expresó: “Las palabras que nos decimos y en las que creemos son la fuerza más poderosa del mundo. El mayor patrimonio que tenemos son los 15 centímetros que hay entre nuestra oreja izquierda y la oreja derecha”.

Estas son las frases que tiene una mentalidad pobre

En un recopilado de frases publicadas en el sitio Medium, se resaltaron algunos pensamientos de Kiyosaki referente a la mentalidad pobre, un concepto que reúne actitudes y expresiones que nublan a la persona. “Hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado. Uno puede estar quebrado temporalmente, uno es pobre eternamente”, es una de las frases del orador.

“El dinero es la raíz de todos los males”

Para el autor del libro, el dinero es el medio, pero antes debe haber una planeación como, por ejemplo, tener una educación financiera y saber ahorrar. No obstante, subraya que “este no resuelve los problemas y la inteligencia sí lo hace”.



“No es para mí”

Limitarse, desde un principio, es un concepto negativo. El orador asegura que la clave principal es la confianza en sí mismo. Siempre hay que pensar que es posible lograr cualquier cosa si de verdad se quiere. “Tu mente es tu mayor activo y quien se prepara día con día para el éxito es quien termina alcanzándolo”, compartió Kiyosaki.



“Nunca seré rico”

Entre sus populares consejos, decir que nunca será rico es “conformarse”. Robert Kiyosaki establece que a las personas no les enseñaron a querer y luchar por conseguir más. Esta manera de pensar, el conferencista lo asimila con la mentalidad de pobre, que lleva a tomar una actitud negativa e inconscientemente limitarse.



“No me interesa ganar”

A veces, la gente dice que no le interesa ganar, esto para expresar que su objetivo no es el éxito material o competitivo. Por ejemplo, en el ámbito profesional o de desarrollo personal, tener una actitud de evitar el éxito o la competencia puede limitar el crecimiento y las oportunidades. Así que, no querer obtener mayores ganancias por algo que se lo merece, es contenerse a sus deseos, explica Kiyosaki.



“No puedo pagarlo”

Cuando alguien dice que no puede pagar algo, el autor dice que, con tan solo esta frase, invalida sus posibilidades de alcanzar el éxito. Según éli, hay que cambiar el pensamiento y eliminar la palabra “prohibir o no puedo” y reemplazarla por “¿cómo puedo pagarlo?”.