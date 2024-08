Darío Barassi se descompensó mientras conducía su programa y terminó internado

El conductor sintió molestias en plena grabación de Ahora caigo y debieron trasladarlo en una ambulancia. Su estado de salud actual.

Darío Barassi debió interrumpir abruptamente la grabación de su programa Ahora caigo debido a un malestar de salud. El incidente ocurrió cuando el conductor comenzó a experimentar mareos y otros síntomas preocupantes, lo cual llevó a la producción a llamar a una ambulancia.

Tras llegar los servicios médicos de emergencia, se le practicó un chequeo rápido en el lugar y se decidió trasladarlo a una clínica para un control más exhaustivo, ya que se le detectó presión arterial elevada, una condición que no es habitual en el conductor, quien hace unos meses había estado hospitalizado por una cirugía programada.

Para dar tranquilidad a sus seguidores, fue el mismo conductor quien publicó un rato después un mensaje en sus redes sociales. Sobre una foto en blanco y negro, y fiel a su estilo poniéndole humor a cada momento escribió: “Ay, Diosito ya llévame”, para luego destacar que no es “nada grave” y aclarar que sólo es un tema de “control nomás”.

Horas después de ser evaluado en la clínica, fue dado de alta y grabó un video desde su casa para explicar lo sucedido. “Hola, gente, ¿cómo va? Che, estoy perfecto, estoy en casa, perfecto. Sí me tomé el día, fui a grabar y tuve como una subidita de presión”, comentó Barassi en el video.

Además, el conductor describió en detalle cómo se desarrolló el episodio: “Me mareé un poquito, fue una ambulancia y me chequeó, me controlaron y todo salió perfecto. Hicimos cosas de rutina y seguramente me ocupe de profundizar un poco más”. También aprovechó para mencionar que, debido a que nunca había tenido presión alta, decidió junto con la producción suspender la grabación del programa.

El incidente llevó a que familiares y amigos de Barassi se preocuparan y le enviaran múltiples mensajes. Utilizando un tono para bajar la gravedad que el caso finalmente no tuvo, mencionó: “Digo porque salen noticias y me escribe todo el mundo... ‘¿qué te pasó?’, ‘¡vas a morir!’”. En el mismo video, aseguró con humor que no planea morir pronto, ya que tiene compromisos importantes, como el cumpleaños de su hija Inés este sábado.

Cabe recordar que en marzo el conductor sorprendió con una noticia respecto de su salud, al revelar que debería alejarse de la conducción del ciclo debido a una operación que requería un estricto reposo tras su realización. Sin embargo, fueron dos finalmente las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió.

A través de sus redes sociales reveló en esos días de marzo que un problema de salud encendió las alarmas y obligó a que tenga que parar la pelota, modificar su ritmo cotidiano y entregarse a los médicos para solucionar dos inconvenientes que tiene: “La gran complicación que tengo es que el posoperatorio es intenso y tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio”, explicó el conductor que debía someterse a una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales. “Por eso lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa. Me quedan igual algunos programas grabados pero a otros no llegué”, agregó entre la preocupación y la tristeza.

Además, debía operarse de una hernia abdominal, según lo que detalló en sus historias de Instagram en ese entonces. “Dos días para cirugía pólipo cuerda vocal y hernia, 25 días de silencio total, siete de poco esfuerzo abdominal”. “Mátenme”. A pesar del miedo lógico de este tipo de situación, Barassi soltó una pizca de gracia al exteriorizar: “¿Cómo carajo hago para no hablar tantos días?, me voy a sacar las tetas, la papada, me voy a poner bótox, no sé si me van a reconocer cuando vuelva. Me hace bien compartir todo esto porque, si bien es una operación tranqui, estoy nervioso y me estresa un poco. Aparte, me van a tocar las cuerdas que son la parte que más amo de mi cuerpo, pero va a salir todo bien”, cerró.