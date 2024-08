Causa contra Alberto Fernández: Fabiola Yañez se reúne con su abogada en Madrid para definir su declaración

Dos días después de que la ex primera dama designara a Mariana Gallego como su representante, la letrada viajó a España para ajustar los detalles de la comparecencia ante el juez Julián Ercolini.

Fabiola Yañez se reunirá este sábado en la noche (hora de Madrid) con su abogada, Mariana Gallego, para definir su declaración ante el juez federal Julián Ercolini en la causa contra Alberto Fernández.

La ex primera dama prepara la ampliación de su testimonial en la denuncia por violencia de género con nuevas fotos y más detalles. Algunas de esas imágenes se difundieron el jueves, sin embargo, habría más pruebas que complicarían la situación del expresidente.

Por tal motivo, tras establecer el contacto vía telefónica con su clienta, la abogada viaja a España y allí Fabiola le va a presentar todas las pruebas que tiene: textos, audios, videos, fotos, documentos y papeles médicos. Le entregará toda la documentación de los cuatro meses de maltrato que sufrió desde el momento en que Alberto Fernández le habría dado el golpe que le dejó la marca en el ojo.

Esa agresión marcó un antes y un después en la relación. Desde ese día, la ex primera dama no volvió a la casa familiar de Olivos y se trasladó con su pequeño hijo Francisco a la casa de huéspedes. Ya no fue libre de tomar decisiones, estaba supeditada a las órdenes que recibía. Solamente salía para asistir a actividades oficiales, siempre fuertemente custodiada.