Milei llamó “cómplice” a un grupo de periodistas por “ocultar las golpizas” de Alberto Fernández

El Presidente compartió una publicación de un usuario que dio una lista de nombres de reconocidos reporteros a los que acusa de defender a los “verdaderos violentos”.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este sábado contra un grupo de periodistas, en esta oportunidad por, según el mensaje, “ocultar las golpizas e infidelidades” del expresidente Alberto Fernández contra su expareja Fabiola Yañez y defender a los “verdaderos violentos”. El jefe de Estado compartió en su cuenta oficial de X una publicación del usuario “El Trumpista”, en donde nombra a una serie de profesionales y los tilda de “cómplices” de querer minimizar las denuncias de la ex primera dama.

“Ayudaron a Alberto a ocultar las golpizas e infidelidades por cuatro años, mientras acusaban a Milei de ‘violento’”, dice el posteo que compartió el libertario y agrega: “No olvidar”, seguido de una lista de nombres, entre ellos “Tinturelli (Jorge Fontevecchia), Ernesto Tenembaum, Luciana Geuna, María Dufard, Jésica Bossi, Diego Sehinkman, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y María Laura Santillán”.

El jefe de Estado les achaca a esos periodistas haberlo criticado en diferentes oportunidades por su “violencia” en distintas presentaciones públicas y entrevistas de televisión, en especial desde que empezó su carrera política primero en el Poder Legislativo como diputado nacional y luego como presidente, lo que se corresponde con los años de la administración de Alberto Fernández a cargo del Ejecutivo, tiempo en el cual Fabiola Yañez asegura que recibió de su parte violencia física y psicológica.

Esta semana, tras conocerse la denuncia presentada por Yañez, el Presidente salió a cuestionar las políticas de género del gobierno anterior. En un posteo de X, el mandatario habló de la “hipocresía progresista”, luego de que se sepa que la ex primera dama no recibió ayuda de parte del Ministerio de la Mujer, con el que se había comunicado para ser asistida.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, publicó.

La nueva arremetida de Milei contra la prensa se trata de una más en un largo historial que se remonta hasta sus primeras apariciones públicas y que aun hoy como jefe de Estado de la Nación mantiene contra algunos periodistas con los que se vio envuelto en demandas y denuncias por calumnias e injurias o fuertes cruces en vivo y por redes sociales.

La más reciente de sus críticas fue a inicios de julio cuando criticó el viaje a Estados Unidos, en medio de la Copa América, de los periodistas María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin.

En ese momento, todo inició cuando una cuenta libertaria en X tomó la foto que los periodistas de Radio Urbana Play se sacaron en las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami durante el partido de la Selección contra Perú y escribió: “Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden: el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena”.

Bien temprano a la mañana, a las 6.14, el Presidente se hizo eco del mensaje, que compartió en su perfil. “AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo”, escribió, con alta carga irónica, Milei. Las fuertes críticas derivaron en contestaciones de parte de O’Donell y Tenembaum quienes se defendieron y apuntaron contra la responsabilidad que debe mantener el Ejecutivo sobre la libertad de expresión y su autoridad.