Lizy Tagliani se emocionó al contar cómo fue la primera vez que su hijo Tati la llamó mamá

A más de un año de haber iniciado los trámites de adopción junto a su marido, Sebastián Nebot, la conductora reveló que inició el proceso de vinculación.

Lizy Tagliani está feliz con la llegada de Tati a su vida, el hijo que adoptó con su marido Sebastián Nebot. Este domingo habló de esta nueva etapa y se emocionó al contar cómo fue la primera vez que el nene le dijo mamá.

“Esta semana fue hermosa e inolvidable. Es un proceso que lleva más de un año, pero este último tiempo estoy muy movilizada porque todo fue más tangible, más real”, dijo la conductora al aire de La Peña de Morfi (Telefe).

Acto seguido explicó que no se buscan hijos para familias, sino familias para nenes que no tienen un hogar. “No es por algo personal mío, ni por un deseo propio de ser mamá, ni por el título. Es por poder devolverle a alguien todo lo que la vida me dio”, aseguró.

Sin embargo, no pudo evitar emocionarse al contar que el nene ya le dijo mamá. “Nos pasó algo muy lindo ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Salimos a comer y se acercaba a la gente y decía ‘Lizy, Lizy, Lizy’. Él, que estaba comiendo, frenó y dijo ‘no se llama Lizy, se llama mamá'”, recordó sonriente.

“Nadie se lo dijo, ni se lo expusimos, ni nada. Fue hermoso. Y poder ser su faro, poder ser su contención, como lo fue mi mamá para mí, creo que es un privilegio”, expresó.

A modo de cierre, se sinceró: “Lo fundamental es que nosotros no buscábamos un hijo, sino que nos ofrecimos como familia. Y después lo demás: la bendición esta que haya dicho el otro día y que no lo presionamos a que lo vuelva a decir, se dio naturalmente. Yo creo que no hay niño que no quiera tener una mamá y un papá. Y es esa necesidad, no hay que decírselo. Lo necesitamos todos”.