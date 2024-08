El nuevo mensaje de Fabiola Yañez: “A los que todavía no han logrado perdonarme, sepan que los entiendo”

Fabiola Yañez agradeció el apoyo recibido y pidió perdón en su primer posteo en Instagram tras denunciar a Alberto Fernández por violencia de género.

Fabiola Yañez rompió el silencio en su cuenta de Instagram luego de haber denunciado a su pareja, el ex presidente Alberto Fernández, por violencia de género. La ex ex primera dama compartió un mensaje de agradecimiento y disculpa dirigido a sus seguidores.

En la publicación, la ex primera dama agradeció las muestras de solidaridad recibidas y pidió disculpas a quienes aún no han logrado perdonarla, asegurando que comprende sus razones. Además, dedicó unas palabras al personal de seguridad que la acompañó hasta ese día, subrayando la importancia que tuvieron en su vida y en la de su hijo.

Yañez también aprovechó para agradecer a la abogada Mariana Gallego, su representante legal, destacando su generosidad, paciencia y humanidad. La publicación concluyó con un cálido “Un abrazo”, firmado simplemente como “Fabiola”.

"A todos, gracias por las muestras de solidaridad, y perdón a los que todavía no han logrado perdonarme, sepan que los entiendo.

Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy, son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mí.

También aprovecho para agradecer a la Dra. Mariana Gallego, quién es mi representante legal, por su generosidad, paciencia y humanidad.

Un abrazo

Fabiola".