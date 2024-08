Darío Barassi habló de su estado de salud y trató de llevar tranquilidad: “Vamos acomodando la máquina”

Tras compartir una foto en la que se mostró desde un hospital, el conductor de “Ahora caigo” explicó que fue lo que le ocurrió.

Darío Barassi sufrió un problema de salud la semana pasada, por el cual debió suspender las grabaciones de Ahora Caigo (eltrece). Ahora, rompió el silencio en sus redes sociales y trató de llevar tranquilidad.

“Aclarando el escenario: estamos ok y vamos a estar mejor. Gracias por la preocupación y el afecto. Vengo de épocas complejas, con muchas alegrías y otros palos en la rueda difíciles de esquivar, vamos acomodando la máquina. ¡Si se puede!”, escribió en un posteo junto a un video en el que habló de su estado de salud.

Luego de distintas versiones y trascendidos sobre su estado de salud, Darío Barassi decidió publicar un video para llevar tranquilidad a sus casi cinco millones de seguidores de Instagram.

“Buenas. Me parece rarísimo salir a hacer un video y a andar explicando (...), pero a veces las cosas se vuelven mucho más grandes de lo que son. Así que hago esto, porque la verdad es que ya no solo mi familia y mis amigos me escriben, sino gente que no conozco para darme el pésame y decirme que era obvio que te ibas a morir”, lanzó con el sentido del humor que lo caracteriza.

“No estuve en ningún momento internado, no estuve en una situación de salud excesivamente compleja, no pasó nada”, aclaró. Y detalló: “Estaba haciendo el programa, me empecé como a sentir un poco mal, tuve como una sensación de inestabilidad, de mareo, y pedí cortar. Me tomaron la presión, y como la tenía alta, me medicaron. O sea, no hubo mucho más que eso”.

A raíz de ese episodio, Barassi explicó que decidió tomarse un día para someterse a chequeos médicos. “El viernes, chequeé todo lo que tenía que chequear, coordinado con un médico clínico. Chequeé cabeza, corazón y, hasta ahora, todos los resultados están perfectos. Falta que me den el Holter para saber si es un tema de hipertensión o no. En caso de tener eso me medicaré y tomaré todos los recaudos necesarios para tener la mejor salud posible”, sostuvo.

También reveló que tiene un tema más muscular y de cervical. “Con eso estoy trabajando y la verdad que me siento mucho mejor. Yo espero que ese sea el foco total del tema de esta inestabilidad y mareo y que con este laburo más de kinesiología y traumatología en la zona cervical ya pueda estar impecable y seguir laburando”, se sinceró.

A modo de cierre, remarcó: “Simplemente, pasó eso, así que calma. Traté de ir mostrando con stories como un ritmo de vida normal, porque me llegaban muchas consultas sobre lo que había pasado. Y en ningún momento estuve internado ni nada”. “Agradezco mucho la preocupación, espero que haya Barassi para rato, no solamente para ustedes, sino también para mi familia y para mí mismo. Y quédense tranquilos que hago todo lo que esté a mi alcance para tener la mejor salud posible”, concluyó.