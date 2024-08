Fabiola Yañez aseguró que el médico presidencial sabía que Alberto Fernández la golpeaba

Así surge de la declaración de 20 páginas que hizo la ex primera dama ante el fiscal Ramiro González. También aseguró que el expresidente mantenía una relación con una funcionaria de su equipo. Mañana ampliará su testimonio.

Fabiola Yañez acusó al médico presidencial y aseguró que Alberto Fernández la engañaba con una funcionaria. Así surge de la declaración de 20 páginas que hizo la ex primera dama ante el fiscal Ramiro González. Mañana ampliará su testimonio.

En su presentación ante González, la ex primera dama acusó al jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, de haber ocultado una de las agresiones del expresidente cuando todavía no había nacido el hijo de ambos, Francisco.

La escena habría ocurrido en la cama cuando estaban en la quinta de Olivos, de acuerdo al escrito al que accedió Infobae. Sobre el día del ataque, Yañez detalló: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije ´¿que me hiciste?´. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión”.

Yañez sostuvo que la histórica secretaria presidencial, María Cantero, sabía de los constantes ataques que sufría, aunque al mismo tiempo mencionó a la exministra de Género Ayelén Mazzina.

“En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle de lo que vivía”, rememoró la ex primera dama, de acuerdo al escrito al que accedió Infobae.

En ese tono, siguió: “Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco, y le dije ´tengo que decirte algo´, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada, se queda callada. Dice “no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al Ministerio de la Mujer” No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: ´¿estas mejor´?”, detalló sobre el actuar de Mesina.