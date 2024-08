Mariana Brey habló de su salud tras someterse a una importante cirugía: “Sentí miedo y dolor”

Luego de revelar su temor al quirófano y a la anestesia, la periodista contó qué fue lo que le ocurrió.

Mariana Brey debió someterse a una intervención quirúrgica. En medio del posoperatorio, la periodista hizo un posteo donde habló de su miedo a las cirugías, explicó que fue lo que le ocurrió y dio detalles de su estado de salud.

“Atravesando el pos”, escribió en una publicación junto a dos fotos en las que se la puede ver desde la cama de un centro de salud.

Mariana Brey contó que debió someterse a una intervención quirúrgica. “Como suele pasarme en estos casos, el miedo se penetra en mí. Porque son esas decisiones difíciles de tomar, al menos para mí. No tengo tolerancia al dolor y me estresa mucho pensar en el post, como si yo tuviese el poder de saber cuál será el resultado”, comenzó escribiendo.

Acto seguido, se preguntó: “¿Qué es mejor? ¿Soportar y resistir hasta llegar al límite, hasta que el cuerpo diga basta? ¿O hacerme fuerte, rodearme de buenos profesionales, consultar distintas voces, y escuchar a los amigos que hayan pasado por algo similar para finalmente decidir?”.

Con total sinceridad, reveló: “No me gustan los quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo. Y estos miedos tienen historia, viene de la niñez, algún día lo contaré”.

Respecto a lo ocurrido ahora, explicó que durante un viaje por Europa empezó a sentir puntadas en la panza que le quitaban el aire. “Ahí no tuve miedo, pero sí tomé conciencia de que no podía dejarme estar más y que tenía que tomar una firme decisión, para no ponerme en riesgo, teniendo que salir de urgencia a internarme siendo algo de mayor gravedad”, comentó y señaló que a su regreso se puso en contacto con los profesionales.

“Tenía que sacar la vesícula de mi cuerpo”, contó. Y aseguró: “Así fue que, puse todo en marcha y más rápido que un lince negro, ya estaba en el quirófano”. “Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire. Mi experiencia, por primera vez a la anestesia total, fue muy poco agradable. No pude pegarme ningún viaje lindo jaja. Sentí miedo y dolor”, admitió.

Sin embargo, aseguró que todo salió impecable y que ya está en su casa recuperándose. “Con Estricta dieta y descanso. Rodeada del amor de la familia y amigos”, concluyó para entonces agradecer a todos los médicos.